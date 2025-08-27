ビットゲット (Bitget)、2025年8月版準備金証明 (Proof of Reserves) を公開、188％の準備金比率を維持

セーシェル・ビクトリア発, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所およびWeb3企業の大手である ビットゲット は、2025年8月の準備金証明 (PoR) レポートを公開し、透明性とユーザー保護への取り組みを改めて示した。 最新データによれば、ビットゲットは主要資産において合計188％という業界標準を大きく上回る準備金比率を引き続き維持している。

2025年8月22日時点で、ビットゲットはユーザー資産7,681.36 BTCに対して28,022.72 BTCを準備金として保有しており、365％の準備金比率を反映している。 USDTについては、取引所はユーザー資産1,933,428,717.47 USDTに対し1,953,837,757.51 USDTを保護しており、101％の準備金比率を確保している。 ETHに関しては、ビットゲットはユーザー保有141,470.62 ETHに対して283,323.26 ETHを準備金として維持しており、200％の準備金比率を示している。 同様にUSDCについても、ユーザー資産86,012,252.81 USDCに対して172,087,642.62 USDCを保有しており、再び200％の準備金比率を実現している。 注目すべきは、ビットゲットのUSDC準備金が前月比で46％増加しており、取引所の資産基盤の拡大とユーザー信頼の高まりを裏付けている点である。

これらの数値は、主要資産すべてにおいて常にユーザー預かり資産の100％超を維持しているビットゲットが、業界で最も透明性が高く安全なプラットフォームの1つであることを改めて裏付けている。 同社が継続的に公開している準備金証明レポートは、マークルツリー方式で検証されており、ユーザーは自らアカウント残高を確認し、常に資金が完全に裏付けられていることを独立して検証することができる。

ビットゲットCEOのグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「ビットゲットにおいて、透明性とユーザー保護は業界標準にとどまらず、私たちの中核的な使命です。 188％の準備金比率を維持することは、グローバルユーザーに安全で信頼できるプラットフォームを提供するという当社の継続的な使命の一部です。 当社は資産保護においてベンチマークを築き続け、すべてのユーザーが、自らの資金が完全に保護されているという安心感を持ってWeb3において取引・投資・構築できるようにしていきます」。

8月の最新更新により、主要資産すべてにおいて強固な準備金が示されたことで、ビットゲットは独立検証可能かつ余剰裏付けのある準備金証明を公開する点で、中央集権型取引所の中で引き続きリーダー的な存在であり続けている。

更新された準備金証明を確認するには、こちらにアクセスされたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット ・ウォレット (Bitget Wallet)は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、当社の 利用規約を参照されたい。

