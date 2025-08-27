Bitget, 8월 준비금 증명 (PoR) 공개...업계 최고 수준 188% 준비금 비율 기록

빅토리아, 세이셸, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget,이 2025년 8월 준비금 증명(Proof of Reserves, PoR) 보고서를 발표하며 투명성과 이용자 보호에 대한 의지를 다시 한번 확인했다. 최신 데이터에 따르면 Bitget은 여전히 업계 기준을 훨씬 웃도는 준비금을 보유하고 있으며, 주요 자산 전반에서 총 준비금 비율은 188%에 달한다.

2025년 8월 22일 기준, Bitget은 이용자 자산 7,681.36 BTC에 대해 28,022.72 BTC 준비금을 보유하고 있어 365%의 준비금 비율을 기록했다. USDT의 경우, 이용자 자산 1,933,428,717.47 USDT 대비 1,953,837,757.51 USDT를 보관해 101%의 준비금 비율을 유지하고 있다. ETH는 이용자 보유 141,470.62 ETH에 대해 283,323.26 ETH 준비금을 보유해 200%의 준비금 비율을 달성했다. USDC 또한 이용자 자산 86,012,252.81 USDC에 대해 172,087,642.62 USDC를 보관하여 마찬가지로 200%의 준비금 비율을 보여주고 있다. 특히 Bitget의 USDC 준비금은 전월 대비 46% 증가하며, 거래소의 자산 건전성과 이용자 신뢰가 꾸준히 확대되고 있음을 입증했다.

이 수치는 Bitget이 모든 주요 자산에서 항상 100% 이상의 이용자 예치금을 유지함으로써 업계에서 가장 투명하고 안전한 플랫폼 중 하나임을 다시 한번 입증한다. 또한 머클 트리(Merkle Tree) 검증 방식을 활용한 PoR 보고서의 지속적 공개를 통해 이용자들은 언제든 계정 잔액을 독립적으로 검증하고, 자신의 자금이 전액 담보되고 있음을 확인할 수 있다.

Bitget CEO인 Gracy Chen은 “Bitget에서 투명성과 이용자 보호는 단순한 업계 기준이 아니라 우리의 핵심적인 약속에 해당한다. 188%의 준비금 비율을 유지하는 것은 전 세계 이용자에게 안전하고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 제공하기 위한 우리의 지속적인 사명 중 하나이다. 우리는 앞으로도 자산 보호의 기준을 세우며, 모든 이용자가 자신의 자금이 완전히 보호되고 있음을 확신하면서 Web3에서 거래·투자·구축할 수 있도록 노력하겠다.”라고 밝혔다.

이번 8월 업데이트에서 모든 주요 자산의 견조한 준비금 수준을 확인한 Bitget은, 중앙화 거래소 가운데 독립적으로 검증 가능하고, 초과 담보된 준비금 증명(PoR)을 공개하는 선도적 위치를 이어가고 있다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

