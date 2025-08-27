Bitget divulga Prova de Reservas de agosto de 2025, mantendo seu índice de reservas em 188%

VICTORIA, Seicheles, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, divulgou seu relatório de Prova de Reservas (PoR) de agosto de 2025, reafirmando seu compromisso com a transparência e a proteção dos usuários. Os dados mais recentes mostram que a Bitget continua mantendo reservas muito acima do padrão do setor, com uma taxa total de reserva de 188% em ativos principais.

Em 22 de agosto de 2025, a Bitget detinha 28.022,72 BTC em reservas frente a 7.681,36 BTC em ativos de usuários, refletindo um índice de reservas de 365%. Para o USDT, a corretora protege 1.953.837.757,51 USDT em reservas, comparativamente a 1.933.428.717,47 USDT em ativos dos usuários, garantindo uma taxa de reserva de 101%. Em relação ao ETH, a Bitget mantém 283.323,26 ETH em reservas, frente a 141.470,62 ETH em ativos dos usuários, o que representa uma taxa de reserva de 200%. Da mesma forma, para o USDC, a plataforma mantém 172.087.642,62 USDC em reservas, o dobro dos 86.012.252,81 USDC em ativos dos usuários, demonstrando novamente uma taxa de reserva de 200%. É importante observar que as reservas de USDC da Bitget cresceram 46% mês a mês, destacando o fortalecimento dos ativos da corretora e o aumento da confiança dos usuários.

Esses números reforçam a posição da Bitget como uma das plataformas mais transparentes e seguras do setor, já que a corretora mantém consistentemente mais de 100% dos depósitos dos usuários em todos os principais ativos. A publicação contínua dos relatórios de PoR pela empresa, verificados utilizando o método da Árvore de Merkle, permite que os usuários validem de forma independente os saldos de suas contas e confirmem que seus fundos estão totalmente garantidos em todos os momentos.

Gracy Chen, CEO da Bitget, declarou: “Na Bitget, transparência e proteção ao usuário não são apenas padrões do setor — são compromissos centrais para nós. Manter uma taxa de reserva de 188% faz parte da nossa missão contínua de oferecer uma plataforma segura e confiável para nossos usuários em todo o mundo. Continuaremos estabelecendo o padrão na proteção de ativos, oferecendo a cada usuário a confiança para fazer trading, investir e construir no Web3, com a certeza de que seus fundos estão totalmente protegidos.”

Com a atualização de agosto mostrando reservas sólidas em todos os principais ativos, a Bitget continua na liderança entre as corretoras centralizadas na publicação de Provas de Reservas independentes, verificáveis e respaldadas por excedente.

Para verificar a Prova de Reservas atualizada, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceira Oficial de Cripto da principal liga de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eeebcf82-8ddc-4f15-a960-2fe13816eda2