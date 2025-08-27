Bitget 发布 2025 年 8 月储备金证明，维持 188% 储备金率

维多利亚，塞舌尔, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了 2025 年 8 月的储备金证明 (PoR) 报告，再次彰显其对透明度和用户保护的承诺。 最新数据显示，Bitget 持续保持着远高于行业标准的储备金水平，主要资产的整体储备金率为 188%。

截至 2025 年 8 月 22 日，Bitget 的比特币 (BTC) 储备量为 28,022.72 枚，用户资产规模为 7,681.36 枚，这意味着其比特币储备金率达 365%。 就 USDT 而言，该交易平台的储备量为 1,953,837,757.51 枚，用户资产规模为 1,933,428,717.47 枚，储备金率达 101%。 就 ETH 而言，Bitget 的储备量为 283,323.26 枚，用户持有量为 141,470.62 枚，储备金率达 200%。 同样，就 USDC 而言，平台的储备量为 172,087,642.62 枚，为用户资产规模（86,012,252.81 枚）的两倍，储备金率同样达到 200%。 值得注意的是，Bitget 的 USDC 储备金实现了 46% 的环比增长，这一数据凸显出该交易平台资产实力的持续增强以及用户信心的不断提升。

这些数据彰显了 Bitget 作为行业内最透明、最安全平台之一的地位——该交易平台在所有主要资产类别中，始终保持着 100% 以上的用户存款储备。 Bitget 持续发布经默克尔树 (Merkle Tree) 方法验证的储备金证明 (PoR) 报告，使用户能够独立验证自身账户余额，并确保其资金在任何时候均得到充分保障。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“在 Bitget，透明度和用户保护不仅是行业标准，更是我们的核心承诺。 维持 188% 的储备金率，是我们持续为全球用户提供安全可靠平台这一使命的重要组成部分。 我们将继续在资产保障领域树立标杆，让每位用户都能满怀信心地在 Web3 领域进行交易、投资与建设，同时深知其资金得到全面保障。”

8 月份的最新数据显示，所有主要资产均有强劲储备，Bitget 继续在发布独立、可验证且具备盈余支持的储备金证明方面位居中心化交易所的前列。

