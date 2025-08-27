Bitget 公佈 2025 年 8 月儲備金證明，保持 188% 儲備金比率

維多利亞，塞舌爾, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 已發佈 2025 年 8 月 儲備金證明 (PoR) 報告，重申對公開透明及用戶保障的承諾。 最新數據顯示，Bitget 持續持有的儲備金遠超行業標準，各大主要資產的總儲備金比率達到 188%。

截至 2025 年 8 月 22 日，Bitget 持有 28,022.72 枚 BTC 的儲備金，而用戶資產為 7,681.36 枚 BTC，反映出 365% 的儲備金比率。 對於 USDT，該交易所保障了 1,953,837,757.51 枚 USDT，而用戶資產為 1,933,428,717.47 枚 USDT，保證 101% 的儲備金率。 在 ETH 方面，Bitget 維持 283,323.26 枚 ETH 的儲備金，而用戶持有量為 141,470.62 枚 ETH，代表 200% 的儲備金率。 同樣地，對於 USDC，該平台持有 172,087,642.62 枚 USDC，為用戶資產 86,012,252.81 枚 USDC 的兩倍，再度展示 200% 的儲備金率。 值得注意的是，Bitget 的 USDC 儲備金按月增長 46%，足以證明該交易所日益增強的資產實力及不斷提升的用戶信心。

該交易所在所有主要資產上持續維持超過 100% 的用戶存款，這些數據鞏固了 Bitget 作為行內安全透明平台的龍頭地位。 該公司持續持續發佈經 Merkle Tree 方法驗證的 PoR 報告，讓用戶能夠獨立驗證其帳戶餘額，並確認資金時刻獲全額備付。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「Bitget 的公開透明度及用戶保障不僅是行業標準，更是我們的核心承諾。 維持 188% 的儲備金率是我們持續實踐使命的一部分，旨在為全球用戶提供值得信賴的安全平台。 我們將持續奠定資產保障的基準，讓每位用戶都能自信地在 Web3 中交易、投資和建設，深知其資金得到充分保障。」

憑著 8 月更新顯示所有主要資產的強健儲備金，Bitget 在發佈獨立、可驗證及有盈餘支持的儲備證明方面，持續於中心化交易所中引領在前。

您可點擊 此處 查看更新的儲備金證明。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

