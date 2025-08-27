Temenos erhält 2025 die Great Place To Work Certification™ in 10 Ländern

GRAND-LANCY, Schweiz, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos , ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, wurde in 10 Ländern von Great Place To Work® zertifiziert: China, Costa Rica, Kenia, Mexiko, Rumänien, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweiz und Vietnam. Diese renommierte Auszeichnung basiert ausschließlich auf dem Feedback der Mitarbeitenden in diesen Ländern, von denen 84 % bestätigen, dass Temenos ein großartiger Arbeitsplatz ist.

Darüber hinaus belegte Temenos France, das im Jahr 2024 zertifiziert wurde, einen beeindruckenden 17. Platz in den Best Workplaces France 2025 und wurde auch in die Liste „Great Place to Work® in Tech“ aufgenommen.

Great Place to Work® ist die weltweit führende Instanz für Arbeitsplatzkultur, Mitarbeitendenerfahrung und Führungsverhalten, die nachweislich marktführende Leistung, Mitarbeiterbindung und Innovation fördern.

Jean-Pierre Brulard, CEO, Temenos, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, in 10 Ländern als ‚Great Place To Work‘ ausgezeichnet worden zu sein. Unsere Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Indem wir eine Kultur der Befähigung, Verantwortung und klaren Zielsetzung fördern, gewinnen und binden wir die besten Talente – Menschen, die gern mit uns daran arbeiten möchten, das Bankwesen für Millionen von Menschen weltweit zu verbessern.“

Temenos legt weiterhin großen Wert auf die Zufriedenheit seiner Mitarbeitenden und fördert diese durch eine Reihe von Initiativen und flexiblen Arbeitsmodellen, darunter bezahlte Pflege- und Familienzeit, Tage zur Erholung für die psychische Gesundheit, ein Programm zur schrittweisen Rückkehr an den Arbeitsplatz für junge Eltern und flexible hybride Arbeitsmodelle. Diese Bemühungen haben dazu beigetragen, eine Kultur zu fördern, in der sich die Mitarbeitenden geschätzt, unterstützt und zur Weiterentwicklung inspiriert fühlen.

Im Laufe der Jahre haben auch die Standorte von Temenos in Dänemark, Frankreich, Griechenland, Indien, Luxemburg, den Niederlanden und den Vereinigten Arabischen Emiraten die Zertifizierung erhalten, was das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die Schaffung außergewöhnlicher Arbeitsplätze unterstreicht.

Laut einer Studie von Great Place to Work ist es für Jobsuchende 4,5-mal wahrscheinlicher, bei einem zertifizierten „Great Place to Work“ eine großartige Führungskraft zu finden. Mitarbeitende an zertifizierten Arbeitsplätzen freuen sich außerdem mit 93 % höherer Wahrscheinlichkeit darauf, zur Arbeit zu kommen, und haben doppelt so häufig eine faire Bezahlung und faire Aufstiegschancen.

Möchten Sie Ihre Karriere in einem Unternehmen vorantreiben, das seine Mitarbeitenden an erste Stelle setzt? Besuchen Sie die Karriere-Seite von Temenos unter: www.temenos.com/careers

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken jeder Größe nutzen die anpassungsfähige Technologie von Temenos – vor Ort, in der Cloud oder als SaaS-Lösung – um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.