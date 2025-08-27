Temenos obtient la certification Great Place To Work™ 2025 dans 10 pays

GRAND-LANCY, Suisse, 27 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos , leader mondial des technologies bancaires, a obtenu la certification Great Place To Work® dans 10 pays : la Chine, le Costa Rica, le Kenya, le Mexique, la Roumanie, Singapour, l’Afrique du Sud, l’Espagne, la Suisse et le Vietnam. Cette reconnaissance prestigieuse repose entièrement sur les retours des collaborateurs de ces pays : 84 % d’entre eux affirment que Temenos est une entreprise où il fait bon travailler.

Par ailleurs, Temenos France, certifiée en 2024, brille à la 17e place du palmarès Best Workplaces France 2025 et figure également sur la liste Great Place to Work® dans la catégorie Tech.

Great Place To Work® est la référence mondiale en matière de culture d’entreprise, d’expérience employé et de comportements de leadership, reconnus pour leur capacité à générer des performances, retenir les employés et favoriser une innovation de premier ordre.

Jean-Pierre Brulard, PDG de Temenos, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être reconnus comme entreprise où il fait bon travailler dans 10 pays. Nos collaborateurs sont au cœur de toutes nos actions. En favorisant une culture d’empowerment, la responsabilisation et une orientation claire, nous sommes en mesure d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents, des personnes enthousiastes à l’idée de nous rejoindre dans notre mission : améliorer le secteur bancaire pour des millions de personnes à travers le monde. »

Temenos continue de privilégier l’expérience de ses collaborateurs grâce à une série d’initiatives et de pratiques de travail flexibles, telles que des congés pour proches aidants et familiaux, des journées de ressourcement dédiées à la santé mentale, un programme de retour progressif au travail pour les jeunes parents, ainsi que des modalités de travail hybrides flexibles. Ces efforts ont contribué à créer une culture dans laquelle les employés se sentent valorisés, soutenus et motivés pour s’épanouir.

Au fil des années, les sites Temenos au Danemark, en France, en Grèce, en Inde, au Luxembourg, aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis ont également obtenu cette certification, témoignant de l’engagement constant de l’entreprise à créer des environnements de travail exceptionnels.

Selon une étude de Great Place to Work, les demandeurs d’emploi ont 4,5 fois plus de chances de trouver un excellent employeur dans un environnement de travail certifié. Les employés des entreprises certifiées sont également 93 % plus enclins à se rendre au travail avec enthousiasme et ont deux fois plus de chances d’être rémunérés équitablement et de bénéficier de réelles opportunités de promotion.

Vous souhaitez faire évoluer votre carrière dans une entreprise qui place ses collaborateurs au cœur de ses préoccupations ? Consultez la page Carrières de Temenos sur www.temenos.com/careers

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est un leader mondial des technologies bancaires. Grâce à sa suite bancaire de pointe et à ses solutions modulaires performantes, Temenos modernise le secteur bancaire. Les banques de toutes tailles utilisent notre technologie adaptable, déployée sur site, dans le cloud ou en SaaS, pour proposer à leurs clients des services de nouvelle génération et des expériences optimisées par l’intelligence artificielle. Sa mission : créer un monde dans lequel chacun peut optimiser sa vie financière.