Grupisisene ühinemine on jõustunud

Bigbank AS avaldas 11.07.2025 börsiteate, milles teavitas grupisisese ühinemislepingu sõlmimisest Bigbank AS tütarühingu Balti Võlgade Sissenõudmise Keskus OÜ (ühendatav ühing) ja Bigbank AS tütarühingu OÜ Rüütli Majad tütarühingu OÜ Rüütli Property (ühendav ühing) vahel.

Käesolevaga teavitab Bigbank AS, et ühinemine on jõustunud ja ühinemine kanti äriregistrisse 26.08.2025. Ühinemise tagajärjel kustutati Balti Võlgade Sissenõudmise Keskus OÜ äriregistrist 26.08.2025 seisuga.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.juuli 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,1 miljardit eurot ning omakapital 284 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 175 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee