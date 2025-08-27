„Civinity“ generalinę direktorę Virgedą Jackaitę laikinai keičia Tomas Staškūnas

Keičiasi vienos didžiausių pastatų priežiūros paslaugas teikiančių ir inžinerinius bei technologinius sprendimus kuriančių įmonių grupių Baltijos šalyse „Civinity“ vadovas. Daugiau kaip dvejus metus grupei vadovavusiai Virgedai Jackaitei išeinant motinystės atostogų, laikinuoju generaliniu direktoriumi paskirtas Tomas Staškūnas.
Virgeda Jackaitė „Civinity“ vadovavo nuo 2023 m. gegužės 29 dienos. Ji laikinai pasitraukia iš vadovės pareigų, išeidama motinystės atostogų. Nuo rugpjūčio 27 d. generalinio direktoriaus pareigas laikinai perima Tomas Staškūnas, iki šiol ėjęs grupės finansų direktoriaus pareigas.
T. Staškūnas yra sukaupęs didesnę nei 20 metų darbo patirtį finansų srityje, kur užėmė įvairias vadovaujančias pareigas. Didžiąją savo karjeros dalį – daugiau nei dvylika metų – jis vadovavo „Novaturo“ grupės finansų departamentui. T. Staškūnas yra sukaupęs ir įmonės vadovo patirties – 2006–2009 m. jis vadovavo „Kalba.lt“. Prie „Civinity“ grupės jis prisijungė 2024 m. birželį.
Pasak „Civinity“ akcininko ir valdybos pirmininko Deivido Jackos, T. Staškūno paskyrimas užtikrins grupės veiklos tęstinumą siekiant strateginių tikslų:
„Išleidžiant V. Jackaitę motinystės atostogų siekiame maksimalaus darbų tęstinumo. Esu tikras, kad T. Staškūnas yra tinkamiausias kandidatas tai įgyvendinti. Jis iki šiol aktyviai dalyvavo visuose strateginiuose sprendimuose bei operatyvinėje grupės veikloje, todėl yra pasirengęs perimti grupės vairą. Sveikinu Tomą ir linkiu visokeriopos sėkmės“, – komentuoja D. Jacka.
T. Staškūnas pabrėžia, kad grupės prioritetai išlieka nepasikeitę:
„Vertinu man parodytą pasitikėjimą ir kolegų palaikymą. Pagrindinės mūsų veiklos kryptys nesikeičia: ir toliau sutelksime dėmesį į augimą tiek organiškai, tiek per įsigijimus, tęsime sėkmingai pradėtą viešą obligacijų platinimo programą, plėtosime „Smart Green City“ ekosistemą bei susijusias paslaugas, taip pat didelį dėmesį skirsime paslaugų kokybei ir veiklos efektyvumui“, – sako T. Staškūnas.
„Civinity“ – miestietiško gyvenimo būdo įmonė, jungianti pastatų priežiūros paslaugas teikiančius bei inžinerinius ir technologinius sprendimus kuriančius verslus Baltijos šalyse ir Didžiojoje Britanijoje. Grupę sudaro daugiau nei 30 įmonių, kuriose dirba per 1600 darbuotojų. 2024 m. „Civinity“ pajamos siekė 88,5 mln. Eur, o Pro Forma EBITDA – 7,4 mln. Eur. Daugiau informacijos rasite čia: https://www.civinity.com/lt/investuotojams/
Asmuo atsakingas už informacijos paskelbimą:
Darius Alutis
El. p. darius.alutis@civinity.com
Mob. +370 613 06099