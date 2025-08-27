Ageas rapporteert resultaten over het eerste halfjaar 2025

Sterk resultaat en positieve vooruitzichten maken opwaartse bijstelling van doelstellingen mogelijk

PREMIE INKOMEN

NETTO

OPERATIONEEL

RESULTAAT

GEGENEREERD

OPERATIONEEL

KAPITAAL

VERWACHTE

CASH OPSTROMING

2025 EUR 10,5 miljard

EUR 734 miljoen

EUR 1,1 miljard

EUR 940 miljoen +4% vs H1 2024

+20% vs H1 2024

-10% vs H1 2024

+17% vs H1 2024

“Met trots deel ik onze uitstekende resultaten over het eerste halfjaar van 2025, gerealiseerd dankzij de ongelooflijke inzet van het volledige Ageas-team, onze gewaardeerde partners en het niet-aflatende vertrouwen van onze klanten en aandeelhouders."

"Ons gevarieerde portfolio van Leven- en Niet-Leven-producten blijft klanten aantrekken in onze verschillende markten. We leverden een sterke commerciële prestatie in Leven, met groei in België van meer dan 10%, en een succesvolle verandering in de productmix in China. Daarnaast realiseerden we solide groei in de meeste markten voor Niet-Leven. In Europa werd het premie-inkomen beïnvloed door onze focus op winstgevendheid boven volume."

"De combinatie van hogere volumes en uitstekende verzekeringstechnische prestaties in Leven en Niet-Leven bracht het netto operationeel resultaat naar EUR 734 miljoen. Gunstige weersomstandigheden en een laag belastingtarief in China ondersteunden deze sterke resultaten verder. Met een dergelijk solide eerste halfjaar hebben we er alle vertrouwen in om over het hele jaar een netto operationeel resultaat tussen EUR 1,3 en 1,35 miljard te realiseren."

“Deze vooruitzichten laten ons toe om onze Elevate27-doelstellingen naar boven bij te stellen. De doelstelling voor Holding Free Cash Flow wordt verhoogd van meer dan EUR 2,2 miljard naar meer dan EUR 2,3 miljard in 2027. Als gevolg hiervan zullen we in staat zijn om een jaarlijkse stijging van het dividend per aandeel van 6% te handhaven, zelfs met het toegenomen aantal uitstaande aandelen. Dit betekent dat we over de cyclus meer dan EUR 2 miljard zullen uitkeren aan onze aandeelhouders. Bovendien handhaven we onze Elevate27-doelstelling van 6-8% groei van de winst per aandeel."

"Dit jaar zullen onze aandeelhouders opnieuw kunnen genieten van een interim-dividend van EUR 1,50 dat op 5 december zal worden uitgekeerd."

"Naast deze sterke resultaten ben ik ongelooflijk trots dat onze inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen erkenning blijven krijgen, zoals blijkt uit onze aanzienlijk verbeterde scores bij twee toonaangevende ESG-ratingbureaus, ISS en Sustainalytics. Deze vooruitgang is een bewijs van onze toewijding om onze Elevate27-doelen op dit gebied te bereiken"

Hans De Cuyper

CEO Ageas

Bijlage