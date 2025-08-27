



27 augustus 2025 - 7:45 uur CET



De Agfa-Gevaert Groep in het tweede kwartaal van 2025: Sterke prestatie HealthCare IT, stabiele prestatie Digital Print & Chemicals – verdere achteruitgang medische film

Groepsprestatie: Sterke prestatie van HealthCare IT en stabiele prestatie van Digital Print & Chemicals volstaan niet om de voortdurende snelle achteruitgang in medische film te compenseren Aangepaste EBITDA daalde tot 13 miljoen euro - de effecten van de maatregelen om de achteruitgang in medische film aan te pakken zullen pas in de tweede helft van 2025 zichtbaar worden Nettowinst van 30 miljoen euro met een sterke positieve impact van finale uitspraak in AgfaPhoto-zaak Ondertekening van nieuwe voor 3 jaar geldende doorlopende kredietfaciliteit van 180 miljoen euro

HealthCare IT: sterk tweede kwartaal en voortdurende succesvolle transitie naar de cloud, vooral in kernmarkt Noord-Amerika Stabiele evolutie in 12 maanden lopende order intake, het hoge niveau van order intake aanhoudend dat begon in het tweede kwartaal van 2024 Omzet steeg met 4,8% (8,5% exclusief wisselkoerseffecten) tot 61 miljoen euro – recurrente omzet groeide met 4,1% (7,6% exclusief wisselkoerseffecten) Aangepaste EBITDA steeg van 5,6 miljoen euro tot 8,9 miljoen euro

Digital Print & Chemicals: omzetstijging, rendabiliteit beïnvloed door ongunstige mixeffecten 6,1% omzetgroei tot 118 miljoen euro, vooral aangedreven door Specialty Films & Chemicals Prestatie van Green Hydrogen Solutions en Digital Printing Solutions beïnvloed door zwakkere marktomstandigheden De aangepaste EBITDA daalde van 11,6 miljoen euro tot 10,0 miljoen euro door ongunstige mixeffecten, gecompenseerd door prijsinspanningen, strikte kostcontrole en verbeteringen aan de productie-efficiëntie

Radiology Solutions: voortdurende snelle achteruitgang van de medische filmmarkten, vooral in China De omzet daalde met een percentage dicht bij 20%, wat een grote impact had op de winstgevendheid Uitvoering van het plan om de kostenbasis van de traditionele filmactiviteiten te optimaliseren op schema – eerste effecten van de besparingen verwacht in de tweede helft van 2025 Gezien de huidige marktsituatie, zullen bijkomende reorganisatie-inspanningen gedefinieerd en geïmplementeerd worden







Mortsel (België), 27 augustus 2025 – 7u45 CET – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten in het tweede kwartaal van 2025.

"Onze divisie HealthCare IT heeft in het tweede kwartaal sterke prestaties neergezet, dankzij de succesvolle uitvoering van onze op de cloud gebaseerde strategie. Deze aanpak werpt duidelijk vruchten af, wat tot uiting komt in een solide omzetgroei en een aanzienlijke verbetering van de winstgevendheid. De groeimotoren van onze divisie Digital Print & Chemicals hadden daarentegen te kampen met tegenwind als gevolg van de aanhoudende economische onzekerheid, die leidde tot een vertraging van de markt. Bovendien had de aanhoudende scherpe daling van de markten voor medische film een aanzienlijke impact op zowel onze omzet als onze winst.

Voorts ben ik verheugd te kunnen melden dat een langlopend juridisch geschil met AgfaPhoto is opgelost. Na meer dan twintig jaar van procedures heeft een definitieve arbitrale uitspraak in ons voordeel een aanzienlijk positief effect gehad op ons nettoresultaat in het tweede kwartaal.We hebben ook onze financiële basis versterkt door een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit te verkrijgen bij een consortium van vier financiële instellingen – een bevestiging van het vertrouwen dat onze financiële partners in onze onderneming hebben.”

Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.



in miljoen euro Q2 2025

Q2 2024

evolutie H1 2025

H1 2024

evolutie OMZET HealthCare IT 61 58 4,8% 118 109 8,2% Digital Print & Chemicals 118 112 6,1% 215 203 5,9% Radiology Solutions 80 98 -18,4% 154 185 -17,1% Contractor Operations and Services – former Offset 22 18 22,3% 37 39 -5,1% GROEP 281 286 -1,6% 523 536 -2,4% AANGEPASTE EBITDA (*) HealthCare IT 8,9 5,6 57,3% 13,9 6,9 100,2% Digital Print & Chemicals 10,0 11,6 -14,0% 12,3 12,6 -2,7% Radiology Solutions (4,9) 7,1 (9,5) 6,3 Contractor Operations and Services – former Offset 2,4 1,2 90,5% 5,0 5,0 -0,9% Unallocated (3,2) (3,1) (6,5) (6,7) GROEP 13 22 -41,2% 15 24 -36,7%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Voor de definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s): zie pagina 9.

De financiële overzichtstabellen staan aan het einde van dit persbericht. Ze maken integraal deel uit van dit document.

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q2 2025

Q2 2024

evolutie



H1 2025

H1 2024

evolutie



Omzet 281 286 -1,6% 523 536 -2,4% Brutowinst (*) 85 96 -10,9% 160 171 -6,4% % van de omzet 30,4% 33,5% 30,5% 31,8% Aangepaste EBITDA (**) 13 22 -41,2% 15 24 -36,7% % van de omzet 4,7% 7,9% 2,9% 4,5% Aangepaste EBIT(**) 5 12 -58,7% (2) 3 -168,9% % van de omzet 1,8% 4,2% -0,4% 0,6% Nettoresultaat 30 5 10 (17)

(*) Voor aanpassingen en reorganisatiekosten

(**) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Tweede kwartaal

Gesteund door de succesvolle omschakeling naar op de cloud gebaseerde Enterprise Imaging boekte de divisie HealthCare IT in het tweede kwartaal sterke resultaten op het vlak van omzet en van rendabiliteit. De omzetstijging van de divisie Digital Print & Chemicals werd aangedreven door de activiteiten op het vlak van Digital Print & Chemicals. De omzet van Digital Printing Solutions en van Green Hydrogen Solutions bleef stabiel doordat het investeringsklimaat voor deze activiteiten beïnvloed werd door de onzekere economische omstandigheden. De prestatie van de divisie Radiology Solutions werd beïnvloed door de achteruitgang van de traditionele medische filmmarkten.

Doordat de stijging van de brutowinstmarge van HealthCare IT de achteruitgang in de divisie Radiology Solutions niet volledig compenseerde, daalde de brutowinstmarge van de Groep tot 30,4% van de omzet.

Door strikte kostcontrole daalden de bedrijfskosten van 84 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2024 tot 81 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA bedroeg 13 miljoen euro (4,7% van de omzet). De rendabiliteit werd vooral beïnvloed door de effecten van de marktachteruitgang voor de medische filmactiviteiten.

De aanpassingen en reorganisatiekosten kwamen uit op een inkomst van 28 miljoen euro, beïnvloed door de finale uitspraak geveld in een arbitragegeschil tussen Agfa-Gevaert en de curator van AgfaPhoto GmbH.

De nettofinancieringskosten bedroegen 1 miljoen euro, tegenover 8 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2024.

De belastingkosten stegen van 0 miljoen euro tot 1 miljoen euro.

Sterk beïnvloed door de finale uitspraak in de AgfaPhoto-zaak, boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 30 miljoen euro.



Balans en kasstroom

Het werkkapitaal evolueerde van 32% van de omzet in het eerste kwartaal van 2025 tot 30%. In absolute cijfers daalde het werkkapitaal van 358 miljoen euro tot 341 miljoen euro.

De vrije kasstroom voor het tweede kwartaal bedroeg min 3 miljoen euro, beïnvloed door de investering in de ZIRFON-fabriek. De kasinstroom van voorzieningen & andere werd deels beïnvloed door de afbouw van leasevorderingen. De kasuitstroom voor pensioenen en de kasuitstroom voor aanpassingen en reorganisatiekosten kwamen overeen met die van vorig jaar.

De netto financiële schuld (exclusief IFRS 16) evolueerde van 37 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2024 naar 85 miljoen euro. De totale schuld blijft hoog, met hoge pensioenschulden en een toename van de netto financiële schuld.

De doorlopende kredietfaciliteit – waarvan aan het einde van het tweede kwartaal 150 miljoen euro was opgenomen – bedroeg in totaal 230 miljoen euro. Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg de leverage ratio (nettoschuld/aangepaste EBITDA) 2,0, terwijl de convenanten een maximum van 3 voorschrijven. De rentedekkingsratio (aangepaste EBITDA/rente-uitgaven) bedroeg 9,8, terwijl de convenanten een minimum van 5 voorschrijven. Op 1 augustus 2025 werd een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van 180 miljoen euro met een looptijd van drie jaar afgesloten, die op 1 augustus 2028 afloopt.

Vooruitzichten

Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op het huidige economische klimaat.

Vooruitzichten voor 2025 per divisie:

HealthCare IT: De prestaties van de divisie zullen naar verwachting verbeteren tegenover het voorgaande jaar. Verwacht wordt dat de goede order intake zal aanhouden. Voor het volledige jaar wordt een stijging van de order intake tussen 15 en 20% verwacht.

Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht matige omzetgroei en een kleine groei van de rendabiliteit gezien de huidige zwakkere marktomstandigheden.

Radiology Solutions: Er wordt een voortzetting van de dalende trend in omzet en rendabiliteit verwacht. Verwacht wordt dat de besparingen m.b.t. het programma om de kostenbasis van de traditionele filmactiviteiten aan te passen zichtbaar zullen worden vanaf de tweede helft van 2025. Gezien de huidige marktsituatie, zullen bijkomende reorganisatie-inspanningen gedefinieerd en geïmplementeerd worden.





Voor het volledige jaar 2025 wordt een positieve nettokasstroom verwacht, vooral onder impuls van verwachte instromen van stopgezette activiteiten en van juridische schikkingen. Een belangrijke factor hierbij is de resterende vordering van 25 miljoen euro uit de verkoop van Offset Solutions aan Aurelius. Het bedrag van 25 miljoen euro bestaat uit 6 miljoen euro die onbetwist is en 19 miljoen euro die betwist wordt en die afhangt van van de afronding van het onderzoek door de onafhankelijke deskundige dat loopt sinds september 2024. Het tijdstip en het bedrag van de ontvangst van de betaling blijven onzeker. Daarnaast heeft de Groep in juli 2025 45 miljoen euro ontvangen na een gunstige uitspraak in de AgfaPhoto-zaak. Voor meer informatie, zie toelichting 2.4 over ‘kasstroom- en liquiditeitsvooruitzichten’ in het halfjaarverslag.

HealthCare IT

in miljoen euro Q2 2025

Q2 2024

evolutie



H1 2025

H1 2024

evolutie



Omzet 61 58 4,8% 118 109 8,2% Aangepaste EBITDA (*) 8,9 5,6 57,3% 13,9 6,9 100,2% % van de omzet 14,6% 9,7% 11,8% 6,4% Aangepaste EBIT (*) 7,2 3,8 92,2% 10,4 3,2 228,4% % van de omzet 11,9% 6,5% 8,8% 2,9%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Tweede Kwartaal

De divisie presteerde sterk – vooral in haar kernmarkt Noord-Amerika – op basis van de succesvolle omschakeling naar op de cloud gebaseerde Enterprise Imaging.

Voortbouwend op het succes in Noord-Amerika handhaafde HealthCare IT het hoge niveau van order intake dat begon in het tweede kwartaal van 2024. Dit resulteerde in een stabiele evolutie van de 12 maanden lopende order intake, die uitkwam op 151 miljoen euro (153 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2024). 4% van de totale order intake in het tweede kwartaal houdt verband met cloud-technologie. Netto nieuwe klanten vertegenwoordigen 18% van de totale order intake in het tweede kwartaal. 79% van de totale order intake in het tweede kwartaal is gelinkt aan projectcontracten en 21% aan contracten met terugkerende inkomsten. Voor het volledige jaar wordt een stijging van de order intake tussen 15 en 20% verwacht.

De omzet van de divisie verbeterde met 4,8% tegenover het tweede kwartaal van 2024 (8,5% exclusief wisselkoerseffecten). De recurrente omzet groeide met 4,1% (7,6% exclusief wisselkoerseffecten) en hij bedraagt 58% van de totale omzet in het tweede kwartaal.

Vooral door gunstige product/mix-effecten verbeterde de brutowinstmarge van HealthCare IT van 46,6% in het tweede kwartaal van 2024 tot 49,9%. De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 9,7% tot 14,6%.

Het momentum voor Enterprise Imaging Cloud houdt aan met go-lives in toonaangevende Amerikaanse zorginstellingen, volgend op het eerste succes van Agfa HealthCare bij het Tampa General Hospital.

Enterprise Imaging Cloud is nu opgenomen in de AWS (Amazon Web Services) Marketplace, waardoor het beter zichtbaar is en gemakkelijker kan worden aangeschaft.

Internationaal sterke toename netto nieuwe klanten, met vervanging van concurrerende systemen bij zorgsystemen en aanbieder van teleradiologie in het VK en Ierland, de Benelux, Oost-Europa en LATAM.

Sterk vertrouwen van klanten in de roadmap van Agfa HealthCare en in langdurige samenwerking in alle regio's, met een recordaantal upgrades in Noord-Amerika en omvangrijke upgrades in Australië, Italië en Spanje.

Agfa HealthCare staat consequent in de KLAS Top 3 in alle categorieën en wereldwijde regio's.





Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q2 2025

Q2 2024

evolutie



H1 2025

H1 2024

evolutie



Omzet 118 112 6,1% 215 203 5,9% Aangepaste EBITDA (*) 10,0 11,6 -14,0% 12,3 12,6 -2,7% % van de omzet 8,4% 10,4% 5,7% 6,2% Aangepaste EBIT (*) 5,4 7,4 -26,4% 3,1 4,4 -30,3% % van de omzet 4,6% 6,6% 1,4% 2,2%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Tweede kwartaal

Divisieprestaties

De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals groeide met 6,1%, vooral onder impuls van de activiteiten op het vlak van Specialty Films & Chemicals. De vraag op het vlak van Green Hydrogen Solutions en Digital Printing Solutions (DPS) werd beïnvloed de algemene marktzwakte die gelinkt is aan de economische onzekerheid.

De brutowinstmarge van de divisie evolueerde van 31,9% van de omzet in het tweede kwartaal van 2024 tot 28,2% van de omzet. Ongunstige mixeffecten werden deels gecompenseerd door prijsinspanningen, strikte kostcontrole en verbeteringen op het vlak van productie-efficiëntie.

Door de hierboven genoemde elementen daalde de aangepaste EBITDA-marge van 10,4% van de omzet tot 8,4%.





Digital Printing Solutions

Door de algemene zwakte van de markt, lag de omzet van de Digital Printing Solutions-business in de lijn van die van het tweede kwartaal van vorig jaar. De rendabiliteit werd beïnvloed door ongunstige mixeffecten.

Het orderboek van deze business toont een goede dynamiek op basis van de belangstelling voor recent gelanceerde oplossingen.

Agfa blijft zijn toonaangevende portfolio van digital drukapparatuur uitbreiden en verbeteren, zowel in het Sign&Display-marktsegment als in het industriële en verpakkingssegment. Agfa introduceerde nieuwe performante inkjetsystemen op de FESPA-vakbeurs in Berlijn: Onset Panthera FB3216: de enige echte hoogproductieve vlakbedinkjetprinter in de markt. Jeti Tauro H3300 XUHS: de snelste printer van de Tauro-familie van hybride machines. Anapurna Ciervo H2050 en H2500: twee toevoegingen aan de Anapurna Ciervo-familie van veelzijdige hybride grootformaatprinters. Het field testprogramma voor de eerste SpeedSet single-pass watergebaseerde verpakkingsprinter bij The Delta Group werd succesvol afgerond.

Agfa’s technologisch leiderschap werd erkend door prestigieuze organizaties: Agfa won drie EDP (European Digital Press Association) Product Awards voor zijn nieuwe hybride pers, de Jeti Tauro H3300 XUHS. De krachtige pers kreeg de hoogste onderscheiding in de categorieën engine, automatisering en inkt, wat het baanbrekende potentieel ervan voor grootschalige inkjetprinting op groot formaat onderstreept. Agfa heeft drie prestigieuze 2025 Pinnacle Product Awards gewonnen, uitgereikt door PRINTING United Alliance. De bekroonde technologieën zijn de Onset Panthera FB3216 true flatbedpers, de Onset Panthera Autoloader en Jeti Tauro MAX BOTS. Ze werden elk erkend voor hun uitmuntende innovatie en impact op het verbeteren van de printkwaliteit, automatisering en productiviteit.







Green Hydrogen Solutions

De omzet van de ZIRFON-membranen voor op hernieuwbare energie gebaseerde waterstofproductie lag in de lijn van die van het tweede kwartaal van 2024 door de algemene zwakte in de markt.

Het marktbeeld bleef contrastrijk. Vooral kleinschalige projecten bevinden zich in de fase van de definitieve investeringsbeslissing. Er vindt verdere consolidatie plaats onder West-Europese fabrikanten van elektrolyse-installaties.

De westerse markten zijn eerder zwak omdat de wetgeving nog te complex is. De markten in het Midden-Oosten, Afrika en Azië laten meer dynamiek zien en richten zich steeds meer op hoogwaardige systemen (met composietmaterialen zoals ZIRFON).

ZIRFON blijft het uitverkoren product voor gebruik in alkaline elektrolyse-systemen: Het membraan wordt steeds vaker geëvalueerd voor grootschalige projecten die op middellange termijn moeten worden gerealiseerd. Agfa heeft belangrijke samenwerkings- en innovatieovereenkomsten gesloten voor de ontwikkeling van membranen van de volgende generatie. In juli hebben Agfa en VITO, het Vlaams instituut voor technologisch onderzoek, hun gezamenlijke engagement voor de bevordering van groene waterstoftechnologie geformaliseerd tijdens een ondertekeningsceremonie in aanwezigheid van Vlaams minister-president Matthias Diependaele.

De bouw van een nieuwe ZIRFON-fabriek op industriële schaal in Mortsel, België ligt op schema. De opening van de fabriek is gepland voor 29 september 2025.





Radiology Solutions

in miljoen euro Q2 2025

Q2 2024

evolutie



H1 2025

H1 2024

evolutie



Omzet 80 98 -18,4% 154 185 -17,1% Aangepaste EBITDA (*) (4,9) 7,1 (9,5) 6,3 -250,4% % van de omzet -6,2% 7,2% -6,2% 3,4% Aangepaste EBIT (*) (6,5) 3,4 (13,2) (1,4) -838,0% % van de omzet -8,1% 3,4% -8,6% -0,8%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Tweede kwartaal

De prestaties van Radiology Solutions worden in grote mate beïnvloed door de aanhoudende sterke daling van de markt voor medische film, met name in China. De winstgevendheid van deze activiteit werd beïnvloed door de volumedaling en de kosten in verband met de productiecapaciteit. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door maatregelen om de kosten te beheersen en de activiteiten te stroomlijnen.

De brutowinstmarge van de divisie Radiology Solutions daalde van 32,0% van de omzet in het tweede kwartaal van 2024 tot 22,4%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 7,2% van de omzet in het tweede kwartaal van 2024 tot min 6,2%. Het programma om de uitdagingen in de filmactiviteiten aan te pakken, ligt op schema. Begin april kondigde Agfa aan dat het heeft besloten om zijn filmverwerkingssite in Bushy Park in South Carolina, VS, te sluiten om zijn verwerkingsactiviteiten voornamelijk te consolideren in Mortsel, België. Het programma zal naar verwachting vanaf de tweede helft van 2025 de eerste resultaten opleveren.

Agfa’s Direct Radiography business (DR) boekte een omzetdaling van 4,9%, vooral door Europa.

Voor DR verwacht Agfa dat het momentum in de komende kwartalen weer zal aantrekken. Airedale NHS Foundation Trust (VK) heeft Agfa geselecteerd voor de levering van vijf hoogwaardige DR 600-radiologiekamers voor verschillende ziekenhuislocaties. Bovendien is Agfa opnieuw gekozen om DR-systemen te leveren aan de Great Orchestra of Christmas Charity Foundation, de grootste niet-gouvernementele koper van medische apparatuur in Polen. Als onderdeel van de aanbesteding zal Agfa 12 DR 100-systemen installeren in pediatrische oncologie- en hematologieafdelingen van ziekenhuizen in heel Polen.

Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q2 2025

Q2 2024

evolutie



H1 2025

H1 2024

evolutie



Omzet 22 18 22,3% 37 39 -5,1% Aangepaste EBITDA (*) 2,4 1,2 90,5% 5,0 5,0 -0,9% % van de omzet 10,7% 6,8% 13,6% 13,0% Aangepaste EBIT (*) 1,9 0,6 4,0 3,9 4,6% % van de omzet 8,4% 3,5% 11,0% 9,9%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Begin april 2023 rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van de divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.





Conference call voor analisten en investeerders

Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep, en Fiona Lam, CFO, zullen de resultaten van het tweede kwartaal van 2025 op woensdag 27 augustus om 11.00 uur CET presenteren aan analisten en investeerders. Deze presentatie kan na registratie live worden gevolgd via de website agfa.com en zal na afloop van het evenement op de website beschikbaar zijn.

Definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s)

Aangepaste EBIT : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen. Aangepaste EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen. EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen. Brutowinst(marge) : Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen. Reorganisatiekosten : Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing).

: Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Aanpassingen : Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten.

: Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten. Vrije kasstroom : De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’

: De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’ Aangepaste vrije kasstroom: Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’.

Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’. Kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT : De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten.

: De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten. Aanpassingen en reorganisatie-gerelateerde inkomende en uitgaande kasstromen : Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’.

: Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’. Werkkapitaal : De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden.

: De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden. Netto financiële schuld inclusief IFRS 16: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken inclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken inclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Netto financiële schuld exclusief IFRS 16: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Nettoschuld : de som van de netto financiële schuld inclusief IFRS 16 en de verplichtingen voor vergoedingen na uitdiensttreding en langetermijnontslagregelingen - netto balanspositie.

: de som van de netto financiële schuld inclusief IFRS 16 en de verplichtingen voor vergoedingen na uitdiensttreding en langetermijnontslagregelingen - netto balanspositie. Leverage ratio: Netto financiële schuld exclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden/aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden.

Netto financiële schuld exclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden/aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden. Rentedekkingsratio: Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden/Netto rente-uitgaven excusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden.

Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden/Netto rente-uitgaven excusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden. Order intake : De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten.

: De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten. Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten (Support/Software Maintenance Agreements - SMA ): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten.

): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten. Order intake netto nieuwe klanten: Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT.

Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT. Cloud order intake : Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant.

: Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant. Order intake contracten met terugkerende inkomsten : Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzeterkenning in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten).

: Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzeterkenning in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten). Project order intake: Order Intake voor goederen en diensten die op één moment geleverd worden en omzet die op één moment wordt opgenomen. Voorbeelden zijn: Langlopende licenties, Implementatiediensten, Hardware.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus

Director Corporate Communication

Septestraat 27

2640 Mortsel - Belgium

T +32 (0) 3 444 7124

E viviane.dictus@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com.



Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





Voortgezette activiteiten Q2 2025





Q2 2024

H1 2025





H1 2024

Opbrengsten 281 286 523 536 Kostprijs van verkopen (196) (190) (364) (365) Brutowinst 85 96 160 171 Verkoopkosten (38) (42) (76) (82) Algemene beheerskosten (31) (34) (62) (67) Kosten van onderzoek en ontwikkeling (17) (18) (37) (36) Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten (1) - (1) - Overige bedrijfsopbrengsten 47 10 59 21 Overige bedrijfskosten (14) (5) (20) (11) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 33 7 23 (4) Financieringsbaten/(-kosten) - netto (1) (1) (2) (2) Financieringsbaten 2 3 4 6 Financieringskosten (3) (4) (6) (8) Overige financieringsbaten/(kosten) - netto - (6) (5) (12) Overige financieringsbaten 8 - 8 1 Overige financieringskosten (7) (7) (13) (13) Nettofinancieringslasten (1) (8) (7) (13) Winst (verlies) voor belastingen 32 - 17 (17) Winstbelastingen (1) - (6) - Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten 31 - 10 (17) Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten, voor belastingen (1) 5 - - Winst (verlies) over de verslagperiode 30 5 10 (17) Winst (verlies) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Onderneming 30 5 10 (17) Minderheidsbelangen - - - - Winst uit bedrijfsactiviteiten 33 7 23 (4) Aanpassingen en reorganisatiekosten 28 (5) 26 (7) Aangepaste EBIT 5 12 (2) 3 Gewone winst (verlies) per aandeel Groep (€) – voortgezette activiteiten 0,20 - 0,06 (0,11) Gewone winst (verlies) per aandeel Groep (€) – beëindigde activiteiten (0,01) 0,03 - - Gewone winst (verlies) per aandeel Group (€) – totaal 0,19 0,03 0,06 (0,11)



Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in juni 2024/juni 2025 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q2 2025

Q2 2024



Winst (verlies) van de periode 30 5 Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 31 - Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na winstbelasting (1) 5 Niet-gerealiseerde resultaten, na winstbelasting Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: (15) (5) Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten (15) 1 Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit - (6) Kasstroomafdekkingen: 2 - Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 3 - Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - - Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen (1) - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: 1 - Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde 1 - Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen - - Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - - Overige elementen van het totaalresultaat, na winstbelasting (12) (5) Overige elementen van het totaalresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten: (12) - Overige elementen van het totaalresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten: - (6) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan 18 (1) Aandeelhouders van de Onderneming 18 (1) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan 19 - Aandeelhouders van de Onderneming 19 - Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (1) (1) Aandeelhouders van de Onderneming (1) (1) Minderheidsbelangen - -

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend in juni 2024/juni 2025 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

H1 2025

H1 2024



Winst (verlies) van de periode 10 (17) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 10 (17) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na winstbelasting - - Niet-gerealiseerde resultaten, na winstbelasting Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: (26) 3 Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten (26) 3 Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit - (1) Kasstroomafdekkingen: 3 (1) Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 5 (1) Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening (1) - Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen (1) - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: 1 (1) Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde 1 (1) Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen - - Winstbelastingenop de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - - Overige elementen van het totaalresultaat, na winstbelasting (22) 1 Overige elementen van het totaalresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten: (22) 2 Overige elementen van het totaalresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten: - (1) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (12) (15) Aandeelhouders van de Onderneming (12) (15) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (12) (15) Aandeelhouders van de Onderneming (12) (15) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan - (1) Aandeelhouders van de Onderneming - (1) Minderheidsbelangen - -

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

30/06/2025



31/12/2024



Vaste activa 569 583 Goodwill 203 217 Immateriële activa 31 28 Materiële vaste activa 107 104 ‘Recht-op-gebruik’-activa 41 44 Overige financiële activa 3 3 Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding 53 54 Handelsvorderingen 2 2 Overige belastingsvorderingen 3 2 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 58 55 Overige activa 2 4 Uitgestelde belastingsvorderingen 66 71 Vlottende activa 825 793 Voorraden 319 293 Handelsvorderingen 159 178 Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 81 93 Actuele vorderingen uit winstbelastingen 41 47 Overige belastingsvorderingen 15 15 Financiële activa 7 - Vorderingen uit leaseovereenkomsten 19 31 Overige vorderingen 73 43 Overige vlottende activa 16 15 Derivaten 10 - Geldmiddelen en kasequivalenten 75 68 Vaste activa aangehouden voor verkoop 8 9 TOTAAL ACTIVA 1.394 1.377





30/06/2025



31/12/2024



Eigen vermogen 312 324 Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming 310 323 Maatschappelijk kapitaal 26 187 Uitgiftepremies 162 210 Ingehouden winsten 1.072 852 Overige reserves 1 (2) Valutakoersverschillen (44) (18) Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen (906) (906) Toewijsbaar aan minderheidsbelangen 2 2 Langlopende verplichtingen 684 656 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 443 459 Overige personeelsbeloningen 5 5 Rentedragende verplichtingen 194 141 Voorzieningen 29 34 Uitgestelde belastingverplichtingen 6 8 Handelsschulden 1 2 Overige langlopende verplichtingen 6 7 Kortlopende verplichtingen 397 396 Rentedragende verplichtingen 14 15 Voorzieningen 29 26 Handelsschulden 111 127 Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 108 102 Actuele verplichtingen uit winstbelastingen 22 21 Overige belastingverplichtingen 22 24 Overige te betalen posten 5 5 Personeelsbeloningen 84 74 Overige kortlopende verplichtingen 2 2 Derivaten 1 1 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.394 1.377

Geconsolideerd overzicht van nettoschuld (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

30/06/2025 31/12/2024 Netto financiële schuld (excl IFRS16 en excl. pensioenschulden) 85 37 Leaseschulden 46 50 Netto financiële schuld 132 87 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding – netto balanspositie 389 405 Nettoschuld 521 492



Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

De Groep heeft ervoor gekozen om een kasstroomoverzicht te presenteren dat alle kasstromen omvat, inclusief zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Q2 2025 Q2 2024

H1 2025



H1 2024

Winst (verlies) over de periode 30 5 10 (17) Winstbelastingen 1 - 6 - Nettofinancieringskosten 1 2 7 13 Bedrijfsresultaat 32 7 23 (4) Afschrijvingen 5 7 10 13 Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa 4 4 7 8 Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten (3) - (4) - Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve - - (1) - Overheids- en andere subsidies (1) (1) (1) (2) Resultaat uit de afstoting van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 1 - 1 Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen 3 10 7 15 Opbouw van personeelsverplichtingen 14 9 31 26 Afwaarderingen/terugname op voorraden 2 3 4 5 Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen 1 - 1 - Opbouw/terugname van voorzieningen 3 2 2 2 Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal 59 41 81 63 Wijziging in de voorraden 17 (23) (38) (59) Wijziging in de handelsvorderingen (5) (9) 14 9 Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten (5) (2) (2) (3) Wijziging in de werkkapitaalactiva 8 (34) (27) (53) Wijziging in de handelsschulden (10) (4) (11) (4) Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 4 (2) 12 - Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen (5) (6) 1 (4) Wijziging in het werkkapitaal 2 (39) (25) (57)





Q2 2025



Q2 2024 H1 2025



H1 2024

Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen (30) (42) (46) (63) Uitgaande kasstroom voor voorzieningen (3) (2) (5) (5) Veranderingen in de leaseportfolio 8 5 16 9 Veranderingen in ander werkkapitaal (31) 8 (38) - Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten 1 - 1 1 Kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten 6 (30) (17) (52) Betaalde belastingen (4) - 1 (3) Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 2 (31) (16) (55) waarvan met betrekking tot beëindigde activiteiten (2) - (2) - Investeringsuitgaven (8) (10) (16) (21) Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 1 1 1 1 Opbrengsten uit uitgestelde vergoedingen – bedrijfscombinaties 6 - 6 - Ontvangen rente 2 3 5 6 Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten 1 (7) (5) (14) waarvan met betrekking tot beëindigde activiteiten 6 - 6 - Betaalde rente (3) (4) (7) (8) Ontvangsten uit leningen 21 66 53 80 Betaling van leaseschulden (4) (5) (9) (10) Ontvangsten uit/betalingen van derivaten - - (1) - Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald (2) (1) (2) (2) Nettokasstromen uit / (gebruikt in) financieringsactiviteiten 11 55 35 59 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 15 17 13 (10) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 64 50 68 77 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 15 17 13 (10) Impact van valutakoersverschillen (3) 1 (6) 1 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 75 68 75 68

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





in miljoen euro Maatschappelijk kapitaal Uitgiftepremie Ingehouden winsten Eigen aandelen Reële waarde reserve Afdekkingsreserve Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingen Valutakoersverschillen TOTAAL TOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN Balans op 1 januari 2024 187 210 945 - (1) 1 (926) (22) 395 1 396 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (17) - - - - - (17) - (17) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - (1) (1) - 3 1 - 1 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (17) - (1) (1) - 3 (15) - (15) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Overdracht van bedragen opgenomen in niet- gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap - - (1) - - - 1 - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - (1) - - - 1 - - - - Balans op 30 juni 2024 187 210 927 - (2) 1 (925) (19) 380 2 381 Balans op 1 januari 2025 187 210 852 - (2) - (906) (18) 323 2 324 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - 10 - - - - - 10 - 10 Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - - 3 - (26) (22) - (22) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - 10 - - 3 - (26) (13) - (13) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Incorporatie van verliezen in kapitaal (161) (49) 210 - - - - - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen (161) (49) 210 - - - - - - - - Balans op 30 juni 2025 26 162 1.072 - (2) 4 (906) (44) 310 2 312

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

(Aangepaste) Vrije Kasstromen

Q2 2025





Q2 2024

H1 2025





H1 2024

Aangepaste EBITDA 13 22 15 24 Werkkapitaal - netto 2 (34) (22) (48) CAPEX (8) (10) (16) (21) Voorzieningen & andere 12 2 24 7 Belastingen (4) - 1 (3) Aangepaste Vrije Kasstromen 15 (20) 3 (40) Pensioenen (onder EBIT) & Langetermijnontslagvergoedingen (12) (12) (21) (21) Kasuitgaven betreffende aanpassingen en reorganisatiekosten (7) (8) (11) (14) Vrije Kasstromen (3) (40) (30) (75) Aanpassingen voor: Betaling van leaseschulden (4) (5) (9) (10) Ontvangsten uit leningen 21 66 53 80 Terugbetalingen van leningen - - - - Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - - - Overnames van geassocieerde deelnemingen - - - - Ontvangen rente 2 3 5 6 Betaalde rente (3) (4) (7) (8) Ontvangsten uit/betalingen van derivaten (1) - (1) - Overige financiële stromen (2) (1) (2) (2) Kasstromen uit voortgezette activiteiten 10 18 9 (10) Nettokasstromen van/(gebruikt in) bedrijfsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten (2) - (2) - Nettokasstromen van/(gebruikt in) investeringsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten 6 - 6 - Kasstromen uit beëindigde activiteiten 4 - 4 - Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 14 18 13 (10)

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Aangepaste EBIT

Q2 2025





Q2 2024

H1 2025





H1 2024

Segment Aangepaste EBIT 8 15 4 10 Aangepaste EBIT uit bedrijfsactiviteiten die niet zijn toegewezen aan een te rapporteren segment: voornamelijk gerelateerd aan 'Corporate Services'. (3) (3) (6) (7) Aangepaste EBIT 5 12 (2) 3 Reorganisatiekosten (4) (1) (5) (1) Aanpassingen 32 (4) 30 (6) Resultaten uit bedrijfsactiviteiten 33 7 23 (4)

Werkkapitaal

30/06/2025





31/03/2025 31/12/2024 Voorraden 319 344 293 Langlopende handelsvorderingen 2 2 2 Kortlopende handelsvorderingen 159 158 178 Contractuele activa 81 89 93 Langlopende handelsschulden (1) (1) (2) Lopende handelsschulden (111) (125) (127) Contractuele verplichtingen (108) (108) (102) Werkkapitaal 342 358 335

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Netto financiële schuld inclusief IFRS 16

30/06/2025 31/03/2025 31/12/2024 Langlopende rentedragende verplichtingen 194 172 141 Kortlopende rentedragende verplichtingen 14 14 15 Geldmiddelen en kasequivalenten (75) (64) (68) Netto financiële schuld inclusief leaseverplichtingen 132 121 87

Netto financiële schuld exclusief IFRS 16

30/06/2025





31/03/2025 31/12/2024 Langlopende rentedragende verplichtingen 194 172 141 Langlopende leaseverplichtingen vervat in Langlopende rentedragende verplichtingen (33) (35) (36) Kortlopende rentedragende verplichtingen 14 14 15 Kortlopende leaseverplichtingen vervat in Kortlopende rentedragende verplichtingen (13) (13) (15) Geldmiddelen en kasequivalenten (75) (64) (68) Netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen 85 72 37

Evolutie netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen – gerelateerd aan kasstromen (in miljoen euro)

30/06/2025 31/12/2024 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 13 (11) Omvattende: Ontvangsten uit leningen (-) (53) (85) Terugbetaling van leningen (+) - 20 Nettokasstromen (39) (76) Netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen bij het begin van het boekjaar 37 (37) Kasstromen (39) (76) Impact van valutakoersverschillen (10) 2 Netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen op het einde van de rapporteringsperiode 85 37

