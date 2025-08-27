























Selskabsmeddelelse nr. 38/2025



27. august 2025

Finanskalender

Sydbank har fastlagt følgende offentliggørelsestidspunkter for koncernens regnskabsmeddelelser i 2026:

- Årsregnskabsmeddelelse 2025

25. februar 2026

- Generalforsamling 2026

19. marts 2026

- Delårsrapport for 1. kvartal 2026

6. maj 2026

- Delårsrapport for 1. halvår 2026

26. august 2026

- Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2026

4. november 2026

Offentliggørelse af regnskabsmeddelelserne forventes at ske kl. 8.00 på de anførte dage. Umiddelbart efter offentliggørelsen vil regnskabsmeddelelserne være tilgængelige på sydbank.dk og sydbank.com.

Generalforsamling 19. marts 2026

Emner til optagelse på dagsordenen på bankens ordinære generalforsamling skal skriftligt være banken i hænde senest 4. februar 2026. Evt. udbetaling af udbytte vil være til disposition på aktionærernes afkastkonti tirsdag 24. marts 2026.

