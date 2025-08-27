Selskabsmeddelelse nr. 39/2025

27. august 2025

Sydbanks delårsrapport – 1. halvår 2025

Sydbank leverer solidt resultat i første halvår

Trods faldende renter og global usikkerhed leverer Sydbank fortsat en egenkapitalforrentning, der er helt i top blandt de store banker, får flere kunder, øger kreditformidlingen og løfter kapital under forvaltning.

Sydbanks regnskab for første halvår af 2025 viser en bank, der står robust i et økonomisk mere afdæmpet miljø. Banken leverer et resultat på 1.212 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 16,7 pct. efter skat – helt i top blandt de største banker i Danmark. Den samlede kreditformidling er steget med 1,6 mia. kr. for halvåret, og kundetilfredsheden udvikler sig positivt.

- Vi ser god kundetilgang, høj tilfredshed på tværs af vores kundesegmenter, og et øget aktivitetsniveau – særligt privatkunderne har vist stor aktivitet i årets første halvår. Det øgede aktivitetsniveau og deraf følgende fremgang i den øvrige basisindtjening bidrager til, at vi – på trods af faldet i nettorenterne, som var forventet – fastholder en tilfredsstillende basisindtjening og demonstrerer, at vores kerneforretning står stærkt, siger administrerende direktør Mark Luscombe.

- Vores strategi bygger på lønsom vækst og ansvarlig kapitalanvendelse. Med en egentlig kernekapitalprocent på 16,7 og et igangværende aktietilbagekøbsprogram på 1.350 mio. kr. står vi stærkt rustet til at skabe værdi for aktionærerne og støtte kunderne – også i et mere usikkert marked, siger bestyrelsesformand Ellen Trane Nørby.

Selvom erhvervskunderne fortsat udviser en vis tilbageholdenhed, ses en positiv udvikling i aktiviteten i forhold til sidste kvartal.

- Vi er også meget taknemmelige for den anerkendelse, vi har fået fra vores erhvervskunder, som i Aalunds årlige kundetilfredshedsmåling har givet Sydbank den højeste score nogensinde, siger Mark Luscombe.

Basisindtjeningen i første halvår udgør 3.335 mio. kr., hvilket svarer til det forventede ved indgangen til 2025. Nettorenteindtægter falder som forventet, afledt af effekten af de lavere renter. Faldet i nettorenteindtægterne opvejes delvist af en flot fremgang på 7 pct. i den øvrige basisindtjening, hvilket er udtryk for et højere aktivitetsniveau. Handelsindtjeningen lander på 127 mio. kr. og ligger fortsat på et tilfredsstillende niveau. Basisomkostningerne er steget fra 1.659 mio. kr. til 1.765 mio. kr. – primært som følge af overtagelsen af Coop Bank og overenskomstbestemte lønstigninger. Banken har i årets første seks måneder desuden gennemført aktietilbagekøb for 490 mio. kr. af det igangværende aktietilbagekøbsprogram på 1.350 mio. kr.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. halvår 2025

Periodens resultat på 1.212 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 16,7 pct. p.a. efter skat

Basisindtjening på 3.335 mio. kr. er 9 pct. lavere end i samme periode i 2024 – faldet kan henføres til lavere nettorenteindtægter, der delvist opvejes af fremgang i den øvrige basisindtjening

Handelsindtjening på 127 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode i 2024

Basisomkostninger stiger fra 1.659 mio. kr. til 1.765 mio. kr. – primært som følge af overtagelsen af Coop Bank og overenskomstbestemte lønstigninger

Meget tilfredsstillende kundetilgang, med vækst i udlån på 0,2 mia. kr. (1,4 mia. kr. i 2. kvartal) og vækst i indlån på 5,1 mia. kr. (3,7 mia. kr. i 2. kvartal)

Nedskrivninger på udlån mv. udgør 97 mio. kr.

Egentlig kernekapitalprocent er på 16,7 pct. og er faldet med 1,1 procentpoint i forhold til ultimo 2024 – faldet kan henføres til det igangværende aktietilbagekøbsprogram

Ultimo juni 2025 er der købt for 490 mio. kr. af det igangværende aktietilbagekøbsprogram på 1.350 mio. kr.

Aalunds årlige bankbarometer viser historisk høj kundetilfredshed på erhverv med en score på 8,4 – den suverænt højeste score blandt bankerne

Forventninger til 2025

Der forventes moderat vækst i dansk økonomi

Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 2.200-2.600 mio. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger

Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30

Pressechef Lars Grubak Lohff, tlf. 20 31 54 65

