Investeringsforeningen BankInvest – Halvårsrapport 2025

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget halvårsrapport 2025 for Investeringsforeningen BankInvest med underliggende afdelinger.

Halvårsrapport 2025 med beretning, regnskab og nøgletal er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, eller downloades via foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk.

Spørgsmål til halvårsrapporten kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. nr. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest

Niels Bang, bestyrelsesformand

Lene Søe Weldum, næstformand

Vedhæftet fil