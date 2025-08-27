Investeringsforeningen BankInvest – Halvårsrapport 2025

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget halvårsrapport 2025 for Investeringsforeningen BankInvest med underliggende afdelinger.
Halvårsrapport 2025 med beretning, regnskab og nøgletal er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, eller downloades via foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk.
Spørgsmål til halvårsrapporten kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. nr. 77 30 90 00.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest
Niels Bang, bestyrelsesformand
Lene Søe Weldum, næstformand
