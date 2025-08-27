Nr. 13/2025 - Interim report H1 2025

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K
København, 27. august 2025
SELSKABSMEDDELELSE nr. 13/2025
DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2025
Selskabet har i dag offentliggjort delårsrapport for 1. halvår 2025 (perioden fra 1. januar 2025 til 30. juni 2025). Delårsrapporten er vedlagt denne selskabsmeddelelse og kan også downloades fra selskabets hjemmeside www.cemat.dk.
Cemat A/S
Jaroslaw Lipinski
CEO
Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
Vedhæftede filer