Ísfélag hf. birtir afkomu annars ársfjórðungs 2025 föstudaginn 29. ágúst 2025 eftir lokun markaða. Fjárfestakynning verður haldinn sama dag.

Ísfélag hf. birtir uppgjör annars ársfjórðungs 2025 eftir lokun markaða á föstudaginn 29. ágúst.
Fjárfestakynning verður þann sama dag kl. 16:00 og verður hún eingöngu send út á vefstreymi. Vefstreymið má nálgast á https://isfelag.is/streymi.
Fjárfestum er velkomið að senda spurningar fyrir og á meðan á fundi stendur á netfangið fjarfestatengsl@isfelag.is.
Uppgjörsgögn verður hægt að nálgast á fjárfestasíðu Ísfélagsins, www.isfelag.is/fjarfestar/.
Upptaka verður einnig aðgengileg á fjárfestasíðunni að kynningu lokinni.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Jóhann Árnason í síma 488-1109 eða á fjarfestatengsl@isfelag.is.