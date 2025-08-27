Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.: Útgáfa á víxlum

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. (ÚR) hélt lokað útboð á víxlum í tveimur flokkum til 3 og 6 mánaða. ÚR hefur ákveðið að taka tilboðum að fjárhæð 880 m.kr. í þriggja mánaða víxilinn (UR 25 1201) með 8,20% vöxtum, sem samsvarar 0,39% álagi á 3M Reibor og 440 milljónum í sex mánaða víxilinn (UR 26 0301) á 8,14% vöxtum sem samsvarar 0,34% álagi á 6M Reibor eða samtals 1.320 milljónum. Á gjalddaga, þann 1. september næstkomandi, eru víxlar að nafnvirði 1.720 milljónir króna.
Greiðslu- og uppgjörsdagur er mánudaginn 1.september 2025.
Arctica Finance hf. hafði umsjón með sölu víxlanna.
Runólfur Viðar Guðmundsson, framkvæmdastjóri ÚR:
„Við hjá ÚR erum sem fyrr þakklát fyrir traustið sem fjárfestar sýna félaginu. Það er ljóst að innlendur fjármálamarkaður hefur trú á fyrirtækjum í íslenskum sjávarútvegi.”
