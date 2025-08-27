Probe Gold annonce les résultats de forages intercalaires avec des teneurs atteignant 20,4 g/t Au sur 5,5 mètres (coupe) au projet Novador, au Québec

Faits saillants

Les résultats des forages intercalaires sur Courvan ont recoupé des zones aurifères proches de la surface avec des teneurs significatives atteignant 20,4 g/t Au sur 5,5 mètres (coupe), 12,1 g/t Au sur 4,0 mètres, dont 39,1 g/t Au sur 1,0 mètre et 7,0 g/t Au sur 5,5 mètres, dont 34,1 g/t Au sur 1,0 mètre.



ont recoupé des zones aurifères proches de la surface avec dont 39,1 g/t Au sur 1,0 mètre et dont 34,1 g/t Au sur 1,0 mètre. Le programme de forage intercalaire hivernal de 50 000 mètres récemment achevé a été conçu pour soutenir la prochaine étude de préfaisabilité 2025, attendue d'ici la fin de l'année.



TORONTO, 27 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») est heureuse de présenter les derniers résultats du programme de forage intercalaire Novador sur sa propriété Novador (la « Propriété »), détenue à 100 % et située près de Val-d'Or, au Québec. Le programme de forage intercalaire hivernal de 50 000 mètres, lancé à l'automne 2024, servira de base à l'étude de préfaisabilité de 2025. Les résultats de vingt-huit (28) trous de forage intercalaires, totalisant 9 264 mètres, ont révélé d'importantes intersections aurifères près de la surface jusqu'à une profondeur verticale d'environ 200 mètres, ainsi que des intersections aurifères à haute teneur plus en profondeur dans les zones du gisement Creek. (voir la figure 1 et le tableau des résultats de forage sélectionnés ci-dessous).

David Palmer, président et directeur général de Probe, déclare : « Tous les résultats du programme de forage intercalaire de 50 000 mètres à Novador sont désormais disponibles et ont confirmé la forte continuité de la minéralisation et mis en évidence un potentiel d'expansion important dans la continuité latéral des zones connues et en profondeur sur toutes les structures aurifères. Ces résultats appuieront la conversion des ressources et seront intégrés dans la prochaine étude de préfaisabilité. Avec la mise en place de contrats d'ingénierie majeurs, l'étude de préfaisabilité avance régulièrement, marquant une étape importante dans le développement de Novador. Nous réalisons également des progrès significatifs en matière d'obtention de permis, d'augmentation des ressources et d'optimisation du plan minier. Forts d'une trésorerie solide, nous restons pleinement engagés à positionner Novador comme un projet de développement aurifère de premier plan. »

Ces derniers résultats de forage intercalaire continueront d'améliorer nos modèles 3D grâce à l'ajout de nouvelles intersections à haute teneur à Creek. La zone Courvan Creek reste ouverte à une expansion significative dans la continuité laterale des zones mais également en profondeur.

Voici quelques résultats sélectionnés du programme de forage de remplissage du gisement Courvan Creek :

Numéro du trou De (m) À (m) Longueur (m) Or (g/t) Zone CO-25-538 358,0 360,0 2,0 21,8 New Incluant 359,0 360,0 1,0 40,1 New CO-25-539 97,0 101,0 4,0 8,6 Creek 007 Incluant 98,0 99,0 1,0 21,5 Creek 007 CO-25-541 104,7 106,0 1,3 17,3 New CO-25-541 112,0 113,0 1,0 40,3 New CO-25-541 127,0 132,0 5,0 6,8 Creek 004 Incluant 129,5 130,5 1,0 30,3 Creek 004 CO-25-542 413,0 419,5 6,5 2,9 Creel 015 Incluant 416,7 417,5 0,9 16,8 Creel 015 CO-25-542 470,0 487,0 17,0 1,4 Ruisseau 017 Incluant 475,5 476,5 1,0 15,9 Ruisseau 017 CO-25-542 648,5 652,0 3,5 3,7 Ruisseau 024 Incluant 650,2 651,1 0,9 13,2 Ruisseau 024 CO-25-545 389,0 397,0 8 1,3 Ruisseau 015 CO-25-545 679,0 680,0 1,0 19,5 New CO-25-546 123,0 134,0 11,0 1,9 Bordure 004 Incluant 130,0 131,0 1,0 12,5 Bordure 004 CO-25-547 485,0 486,0 1,0 11,4 Ruisseau 017 CO-25-547 537,0 543,0 6,0 3 New Incluant 539,0 540,0 1,0 10,5 New CO-25-547 561,5 564,8 3,3 5,4 New Incluant 562,5 563,8 1,3 11,0 New CO-25-548W2 544,0 552,0 8,0 2,4 Creek 019 Incluant 549,0 550,0 1,0 11,9 Creek 019 CO-25-550W1 610,0 613,0 3,0 5,6 New Incluant 610,9 612,0 1,1 14,9 New CO-25-550W1 665,0 667,0 2,0 5,0 New CO-25-550W1 694,0 698,0 4,0 12,1 Creek 023 Incluant 697,0 698,0 1,0 39,1 Creek 023 CO-25-550W1 713,5 719,0 5,5 41,1 Creek 024 (non coupé) Incluant 713,5 716,5 3,0 73,3 Creek 024 (non coupé) CO-25-550W1 713,5 719,0 5,5 20,4 Creek 024 (Coupe) Incluant 713,5 716,5 3,0 35,3 Creek 024 (coupe) CO-25-552 485,0 491,0 6,0 2,4 Creek 017 Incluant 490,0 491,0 1,0 8,1 Creek 017 CO-25-552 508,5 512,5 4,0 3,3 New Incluant 508,5 509,5 1,0 8,2 New CO-25-553W1 346,4 350,5 4,1 2,4 Creek 014 Incluant 346,4 347,4 1,0 7,6 Creek 014 CO-25-553W1 531,8 537,1 5,3 4,6 Creek 019 Incluant 531,8 532,6 0,8 23,8 Creek 019 CO-25-556 127,0 131,0 4,0 3,7 Creek 04 CO-25-556 144,0 152,0 8,0 2,3 Creek 08 Incluant 148,0 149,0 1,0 8,3 Creek 08 CO-25-557 117,0 119,4 2,4 5,1 Creek 008 Incluant 117,8 118,6 0,8 13,2 Creek 008 CO-20-146W2 492,0 497,5 5,5 7 Creek 018 Incluant 493,0 494,0 1,0 34,1 Creek 018 CO-20-146W2 621,2 626,8 5,6 2,4 Creek 024

(1) Tous les nouveaux résultats analytiques présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont exprimés en longueur de carotte et ramenés à 50 g/t Au lorsque nécessaire. La largeur réelle est estimée entre 65 et 95 % de la longueur de la carotte. Seules les teneurs supérieures à 10,0 g/t Au * m sont présentées.

Figure 1 : Carte de surface de la zone Courvan – Nouveaux résultats de forage sur le gisement Courvan

La minéralisation le long du corridor Courvan, y compris les secteurs de la mine Bussière et de creek, se caractérise par une série de veines aurifères à faible inclinaison est-ouest, spatialement associées à des zones de cisaillement qui recoupent le batholite granodioritique de Bourlamaque. Les veines aurifères rencontrées sont principalement composées de quartz-carbonate-tourmaline et sulfures, et l'or est généralement associé à des masses de pyrite de l'ordre du centimètre à l'intérieur des veines. La minéralisation aurifère rencontrée dans les roches volcaniques est associée à une zone de cisaillement et à des veiness de quartz-carbonate-tourmaline-sulfure. Le gisement Bussière reste ouvert latéralement et en profondeur.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Vivien Janvier, géologue professionnel, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »).

Contrôle de la qualité

Au cours du dernier programme de forage, des échantillons d'analyse ont été prélevés à partir de la carotte NQ en sciant la carotte de forage en deux, une moitié étant envoyée à un laboratoire commercial certifié et l'autre moitié étant conservée pour référence future. Un programme rigoureux d'assurance qualité/contrôle qualité a été appliqué à tous les échantillons, qui comprend l'insertion d'étalons minéralisés et d'échantillons blancs pour chaque lot de 20 échantillons. Les analyses aurifères ont été réalisées par pyroanalyse avec une finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériaux. Des répétitions ont été effectuées par pyroanalyse suivie d'un test gravimétrique sur chaque échantillon contenant 3,0 g/t d'or ou plus. Des analyses aurifères totales (tamis métallique) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de leur teneur en or ou la présence d'or visible.

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe Gold consolide sa position foncière dans la région très prometteuse de Val-d'Or Est, dans la province de Québec, avec un ensemble de terrains d'une superficie de 842 kilomètres carrés, ce qui représente l'un des plus grands portefeuilles fonciers du camp minier de Val-d'Or. Le projet Novador représente un bloc de 202 kilomètres carrés qui abrite quatre anciennes mines (Beliveau, Bussiere, Monique et Beaufor) et contient 80 % des ressources aurifères de la société à Val-d'Or Est. Novador est situé dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût qui abrite de nombreux producteurs et usines actifs.

À propos de Probe Gold

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères très prometteuses. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador au Québec, qui contient plusieurs millions d'onces, ainsi qu'un projet en phase initiale, Detour Gold Quebec. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 798 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. L'évaluation économique préliminaire mise à jour récemment par la société pour le projet Novador présente un plan minier solide avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Les propriétés de Val-d'Or comprennent des ressources aurifères totalisant 6 728 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 3 277 100 onces dans la catégorie présumée, toutes tendances et tous gisements confondus.

Au nom de Probe Gold Inc.,



Dr David Palmer,

Président et chef de la direction



Pour plus d'informations :

Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.probegold.com ou contacter :

Seema Sindwani

Vice-présidente des relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Déclarations prospectives

Ni la Bourse TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » qui ne sont pas fondées sur des faits historiques. Les déclarations prospectives comprennent des estimations et des déclarations qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la société, y compris des mots indiquant que la société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « croit », « prévoit », « s'attend à », « estime », « pourrait », « serait », « sera » ou « prévoit ». Étant donné que les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses et traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. Bien que ces déclarations soient fondées sur les informations dont dispose actuellement la société, celle-ci ne garantit pas que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, le calendrier de démarrage des opérations et les estimations des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité à identifier les ressources minérales, l'incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité de mener à bien une étude de faisabilité recommandant une décision de production, la nature préliminaire des résultats des essais métallurgiques, les retards dans l'obtention ou l'impossibilité d'obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres nécessaires au projet, les risques politiques, l'incapacité de remplir l'obligation d'accommoder les Premières Nations et les autres peuples autochtones, les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire à l'avenir, les changements sur les marchés boursiers, l'inflation, les variations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les retards dans le développement des projets, les coûts d'investissement et d'exploitation qui varient considérablement par rapport aux estimations et les autres risques liés à l'industrie de l'exploration et du développement miniers, l'incapacité de prévoir et de contrer les effets de la COVID-19 sur les activités de la société, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de la COVID-19 sur le prix des matières premières, les conditions du marché des capitaux, les restrictions sur la main-d'œuvre et les voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais indiqués, voire qu'ils se produiront. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/502df5c2-0338-4b1a-adfa-7af87c3bfdd4/fr