Bezirk Gangbei, Stadt Guigang: Elektrofahrzeuge beschleunigen ihren Weg auf die globalen Märkte

GUIGANG, China, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 20. August fand eine Pressekonferenz zum 10-jährigen Jubiläum der Entwicklung der New-Energy-Vehicle-Branche in Guigang und zur 5. (2025) Konferenz zur Entwicklung der NEV-Branche statt. Auf der vom Industry and Information Technology Bureau of Guigang City sowie dem Publicity Department of Gangbei District, Guigang City organisierten Pressekonferenz wurde bekannt gegeben, dass die 5. Konferenz zur Entwicklung der New-Energy-Vehicle-Industrie (2025) am 28. August in Nanning stattfinden wird. Unter dem Motto „Innovationsgetriebene intelligente Fertigung – Offenheit, die die Welt verbindet“ bringt die Konferenz in- und ausländische Gäste, Fachleute, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie führende Unternehmen der Branche zusammen. Mit Blick auf neue Entwicklungen und Veränderungen im RCEP-Markt fördert die Konferenz den Austausch in vielfältigen Formaten, darunter eine thematische Konferenz, ein Launch-Event für neue nationale Standardprodukte im Bereich Elektrofahrräder, eine Matchmaking-Konferenz für Produktion und Vertrieb von New Energy Vehicles für ASEAN-Länder sowie Testfahrten mit Elektrofahrrädern. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die gegenseitige Anerkennung von Zertifizierungen für neue nationale Standardprodukte auf den ASEAN-Märkten weiter zu fördern, ein neues Modell der industriellen Zusammenarbeit unter dem Leitgedanken „Intelligente Fertigung aus China + Fertigung aus ASEAN“ zu entwickeln und der hochwertigen Entwicklung der NEV-Branche neue Impulse zu geben.

2015 plante und errichtete der Bezirk Gangbei die NEV-Produktionsbasis für China-ASEAN. In den letzten zehn Jahren hat der Standort mehr als 100 Elektrofahrzeugunternehmen angezogen, von denen über 50 den Betrieb aufgenommen haben. Die Produktionsbasis hat eine jährliche Produktionskapazität von 5 Millionen zweirädrigen Elektrofahrzeugen, 500 000 dreirädrigen Elektrofahrzeugen und 5 Millionen Sätzen von Teilen und Komponenten aufgebaut. Die lokale Zulieferquote liegt bei 80 %. Markenkonzentration, Komponentenabdeckung und Digitalisierungsgrad zählen zu den höchsten in China und haben die Marke „Hochwertige Elektrofahrzeuge, Made in Guigang“ etabliert.

Mit einer vollständigen Industriekette bietet der Bezirk Gangbei eine breite Palette hochwertiger Elektrofahrzeuge, darunter über 100 Modelle wie Elektrofahrräder, leichte E-Motorräder und Hochgeschwindigkeits-E-Motorräder. Diese Produkte bieten Nutzern in der ASEAN-Region und weltweit eine wirtschaftliche und praktische umweltfreundliche Mobilitätslösung. Das Guangxi New Energy Electric Vehicle Quality Inspection Center innerhalb des Bezirks zählt hinsichtlich seiner Testkapazitäten zu den führenden Einrichtungen in China und leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Elektrofahrzeuge „Made in Guigang“ auf dem internationalen Markt einen ausgezeichneten Ruf genießen.

Der Bezirk Gangbei liegt im Zentrum des Schnittpunkts zwischen Perlflussdelta, Südwestchina, dem Beibu-Golf und den Wirtschaftsräumen der ASEAN. Der Bezirk verfügt über direkten Zugang zu Hochgeschwindigkeitsbahnen, Schnellstraßen und hochwertigen Wasserwegen und ist innerhalb von 30 Stunden mit der Greater Bay Area Guangdong–Hongkong–Macau verbunden. Der Hafen von Guigang im Bezirk ist ein zentraler Umschlagplatz für den Export von Materialien aus Südwestchina nach Hongkong, Macau und in die ASEAN-Staaten und bildet damit eine entscheidende Verbindung zu den globalen Märkten der Elektrofahrzeugindustrie.

Als bedeutender nationaler Produktionsstandort für die Elektrofahrzeugindustrie engagiert sich der Bezirk Gangbei aktiv für den Aufbau einer offenen Plattform für externe Kooperationen, um den Eintritt der Elektrofahrzeugindustrie in den internationalen Markt zu fördern. Der Bezirk Gangbei hat die Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen Behörden, dem chinesischen Fahrradverband und den Elektrofahrzeugverbänden verschiedener Provinzen und Städte intensiviert und bereits zum vierten Mal in Folge die Konferenz zur Entwicklung der New-Energy-Vehicle-Branche ausgerichtet. Durch diese Aktivitäten können Unternehmen nicht nur mit internationalen Markttrends und Spitzentechnologien Schritt halten, sondern auch Kooperationsbeziehungen mit globalen Partnern aufbauen und so zusätzliche Exportchancen für ihre Produkte erschließen.

Derzeit werden Elektrofahrzeuge, die im Bezirk Gangbei hergestellt werden, in Länder wie Indien, Thailand, die Niederlande, Nepal, Peru, Costa Rica und Madagaskar exportiert und haben sich damit auf dem internationalen Markt etabliert. In Zukunft wird der Bezirk Gangbei seine Öffnung weiter ausbauen, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie stärken, mehr Elektrofahrzeuge „Made in Guigang“ auf den globalen Markt bringen und den internationalen Einfluss der Branche vergrößern.

Quelle: Publicity Department of Gangbei District, Guigang City