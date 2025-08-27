District de Gangbei, ville de Guigang : les véhicules électriques accélèrent leur conquête des marchés mondiaux

GUIGANG, Chine, 27 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 20 août une conférence de presse s’est tenue à l’occasion du 10ᵉ anniversaire du développement de l’industrie des véhicules électriques à énergie nouvelle à Guigang et de la 5th (2025) New Energy Electric Vehicle Industry Development Conference (5ᵉ conférence (2025) sur le développement de l’industrie des véhicules électriques à énergie nouvelle). Lors de cette conférence de presse, organisée par l’Industry and Information Technology Bureau of Guigang City (Bureau de l’industrie et des technologies de l’information de la ville de Guigang) et le Publicity Department of Gangbei District, Guigang City (Département de la publicité du district de Gangbei, ville de Guigang), il a été annoncé que la 5th (2025) New Energy Electric Vehicle Industry Development Conference se tiendrait à Nanning le 28 août. Placée sous le thème « Innovation-Driven Intelligent Manufacturing, Openness Connecting the Globe » (Production intelligente axée sur l’innovation, ouverture connectée au monde entier), la conférence réunira des invités, des experts, des universitaires et des entreprises leaders du secteur, tant nationaux qu’étrangers. L’événement mettra en lumière les nouveaux modèles et évolutions du marché du RCEP, avec un programme comprenant : une conférence thématique, le lancement de nouveaux vélos électriques conformes aux normes nationales, une conférence de mise en relation pour la production et la vente de véhicules électriques à énergie nouvelle pour les pays de l’ASEAN, ainsi que des essais de conduite de vélos électriques. Son objectif est de promouvoir la reconnaissance mutuelle des certifications de ces nouveaux produits conformes aux normes nationales sur les marchés de l’ASEAN, d’explorer un modèle inédit de coopération industrielle basé sur « l’intelligence manufacturière en Chine et la production en ASEAN », et de donner un nouvel élan au développement de haute qualité de l’industrie des véhicules électriques à énergie nouvelle.

En 2015, le district de Gangbei a planifié et construit la base de production de véhicules électriques à énergie nouvelle Chine-ASEAN. Dix ans plus tard, celle-ci a attiré plus de 100 entreprises de véhicules électriques, dont plus de 50 déjà en activité. La base dispose d’une capacité annuelle de production de 5 millions de deux-roues électriques, 500 000 véhicules électriques à trois roues et 5 millions de pièces et composants. Le taux de fourniture locale atteint 80 %, et ses performances en matière d’intégration de marque, de production de composants et de numérisation comptent parmi les plus élevées du pays. Elle a ainsi consolidé la réputation de « Quality Electric Vehicles, Made in Guigang » (Véhicules électriques de qualité, fabriqués à Guigang).

S’appuyant sur une chaîne industrielle complète, le district de Gangbei propose une large gamme de modèles de haute qualité, comprenant plus de 100 modèles tels que des vélos électriques, des motos électriques légères et des motos électriques à grande vitesse. Ces produits offrent des solutions de mobilité verte, économiques et pratiques aux utilisateurs de l’ASEAN et du reste du monde. Le Guangxi New Energy Electric Vehicle Quality Inspection Center (Centre d’inspection de la qualité des véhicules électriques à énergie nouvelle du Guangxi), situé dans le district, figure parmi les plus performants du pays, apportant un soutien solide à la réputation internationale des véhicules « Made in Guigang ».

Le district de Gangbei est situé au carrefour des économies du delta de la rivière des Perles, du sud-ouest de la Chine, du golfe de Beibu et de l’ASEAN. Il bénéficie d’un accès aisé aux lignes ferroviaires à grande vitesse, autoroutes et voies navigables de premier ordre, permettant de relier directement la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao en moins de 30 heures. Le port de Guigang, implanté dans le district, constitue un canal essentiel pour l’exportation des matériaux du sud-ouest de la Chine vers Hong Kong, Macao et l’ASEAN, offrant ainsi à l’industrie des véhicules électriques un accès privilégié aux marchés mondiaux.

En tant que pôle national majeur de production de ce secteur, le district de Gangbei s’efforce de bâtir une plateforme ouverte de coopération externe afin de promouvoir l’entrée de ce secteur sur le marché international. Il a renforcé ses liens avec les départements nationaux compétents, la China Bicycle Association (Association chinoise du cycle) et diverses associations régionales de véhicules électriques, et organisé la New Energy Electric Vehicle Industry Development Conference (Conférence sur le développement de l’industrie des véhicules électriques à énergie nouvelle) pendant quatre années consécutives. Grâce à ces initiatives, les entreprises peuvent se tenir informées des tendances du marché international et des technologies de pointe, mais aussi nouer des relations de coopération avec leurs homologues internationaux, créant ainsi de nouvelles opportunités d’exportation.

Actuellement, les véhicules électriques produits dans le district de Gangbei sont exportés vers l’Inde, la Thaïlande, les Pays-Bas, le Népal, le Pérou, le Costa Rica, Madagascar et d’autres pays, s’imposant ainsi sur le marché international. À l’avenir, le district de Gangbei entend poursuivre son expansion, renforcer sa compétitivité industrielle et permettre à davantage de véhicules électriques « Made in Guigang » de conquérir les marchés internationaux, tout en accroissant son rayonnement dans le secteur à l’échelle mondiale.

