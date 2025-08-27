Árshlutareikningur SÍL 2 hs. 30.6.2025

Sérhæfði hlutdeildarsjóðurinn SÍL 2 hs. sem er í rekstri Stefnis hf. gaf út skuldabréf sem tekin voru til viðskipta á First North Iceland Fixed Income í mars árið 2023.
- Hagnaður varð af rekstri sjóðsins að fjárhæð 48 þús. kr. á tímabilinu samkvæmt rekstrarreikningi og er hagnaðurinn færður til hækkunar á hlutdeildarskírteinum.
- Eignir sjóðsins í lok júní 2025 námu 7.087 millj. kr. og hrein eign sjóðsins nam 1 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.
- Árshlutareikningurinn var kannaður af Deloitte ehf. í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Það er álit endurskoðanda að árshlutareikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sjóðsins, efnahagi hans 30. júní 2025 og breytingu á hreinni eign sjóðsins á tímabilinu, í samræmi við lög um ársreikninga og lög um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.
Hægt verður að nálgast árshlutareikning sjóðsins frá og með deginum í dag á heimasíðu Stefnis hf. www.stefnir.is
Nánari upplýsingar veitir Fríða Einarsdóttir í síma 660 0642, frida.einarsdottir@stefnir.is
Viðhengi