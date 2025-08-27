Árshlutareikningur SÍL hs. 30.6.2025

 | Source: SÍL hs. SÍL hs.

Sérhæfði hlutdeildarsjóðurinn SÍL hs. sem er í rekstri Stefnis hf. gaf út skuldabréf sem tekin voru til viðskipta á First North Iceland Fixed Income í apríl árið 2021.

  • Hagnaður varð af rekstri sjóðsins að fjárhæð 50 þús. kr. á tímabilinu samkvæmt rekstrarreikningi og er hagnaðurinn færður til hækkunar á hlutdeildarskírteinum.
  • Eignir sjóðsins í lok júní 2024 námu 4.270 millj. kr. og hrein eign sjóðsins nam 1 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.
  • Árshlutareikningurinn var kannaður af Deloitte ehf. í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Það er álit endurskoðanda að árshlutareikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sjóðsins, efnahagi hans 30. júní 2025 og breytingu á hreinni eign sjóðsins á tímabilinu, í samræmi við lög um ársreikninga og lög um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.

Hægt verður að nálgast árshlutareikning sjóðsins frá og með deginum í dag á heimasíðu Stefnis hf. www.stefnir.is

Nánari upplýsingar veitir Fríða Einarsdóttir í síma 660 0642, frida.einarsdottir@stefnir.is


Viðhengi


Attachments

SÍL árshlutareikningur 30.06.2025

Recommended Reading

  • August 22, 2025 08:23 ET | Source: SÍL hs.
    SÍL hs. - innborgun á höfuðstól

    Í samræmi við skilmála skuldabréfsins SIL 21 1 mun útgefandi nýta sér heimild og greiða inn á höfuðstól skuldabréfsins þann 29. ágúst nk. Um er að ræða óreglulega afborgun að fjárhæð kr. 320.000.000...

    Read More
    SÍL hs. - innborgun á höfuðstól
  • August 18, 2025 04:11 ET | Source: SÍL hs.
    SíL hs. - ákvörðun vaxta og upplýsingagjöf

    Í samræmi við skilmála skuldabréfsins SIL 21 1 verður óregluleg afborgun kr. 85.000.000 á næsta gjalddaga skuldabréfsins 20. ágúst 2025. Vextir skuldabréfsins fyrir 20. ágúst til 19. nóvember verða...

    Read More
    SíL hs. - ákvörðun vaxta og upplýsingagjöf