Minovia Therapeutics מודיעה על מענק של 350,000 דולר מקרןCountdown for a Cure לפיתוח סמנים ביולוגיים מבוססי דם של מיטוכונדריה

חיפה, ישראל, Aug. 27, 2025

Minovia Therapeutics Ltd("מינוביה" או "החברה"), חברת ביוטכנולוגיה בשלבים קליניים המפתחת טיפולים חדשניים לטיפול במחלות מיטוכונדריאליות ולמאבק בהידרדרות הקשורה לגיל, מודיעה כי נבחרה לקבל מענק של 350,000 דולר מ-Countdown for a Cure עבור הצעת מחקר המתייחסת לפיתוח סמנים ביולוגיים מיטוכונדריאליים מבוססי דם.

ד"ר נועה שר, מנהלת מדעית ראשית של Minovia, אמרה: "אנו אסירי תודה לקרן Countdown for a Cure אשר הכספים שהיא מעניקה יהיו כלי חשוב בקידום הפיתוח של סמנים ביולוגיים מיטוכונדריאליים תפקודיים מבוססי דם. סמנים ביולוגיים אלה יאפשרו זיהוי חולים שעשויים להפיק תועלת מטכנולוגיית ההעצמה המיטוכונדרית שלנו, או MAT, פלטפורמה קניינית, וכן מעקב אחר חולים לאחר טיפול MAT. בהתחשב בחשיבות המיטוכונדריה לבריאות האדם, אנו מדמיינים עולם שבו הערכה של סמנים ביולוגיים מיטוכונדריאליים זמינה בבדיקות שגרתיות עבור אנשים בכל קבוצות הגיל. אנו מצפים לייעל את הטכנולוגיה הזו".

בנוסף לטיפולים המיטוכונדריאלים החדשניים מבוססי MAT הנמצאים בפיתוח, Minovia הציבה מטרות כפולות של פיתוח סמנים ביולוגיים לכימות התכולה, האיכות והתפקוד של המיטוכונדריה ושל שימוש בסמנים ביולוגיים אלה לקביעת ציוני המיטוכונדריה באנשים בריאים ביחס לחולי מחלות מיטוכונדריאליות. מסיבה זו, Minovia פתחה ניסוי קליני במרכז הרפואי שיבא לאיסוף דגימות דם הן ממתנדבים בריאים והן מחולים הלוקים במחלות מיטוכונדריאליות. מענק שלבי הניסוי לריפוי ,יממן פעולות קליניות לאיסוף דגימות דם מכ-30 חולים עם מחלות מיטוכונדריאליות ראשוניות, ו-140 דגימות לבקרת הבריאות. הדגימות שנאספו, ינותחו במעבדות של מינוביה עם הסמנים הביולוגיים החדשים שפותחו, ולכל דגימה ייקבע "MitoScore". בנוסף, מימון שלבי הניסוי לריפוי, יתמוך בפיתוח סמנים ביולוגיים חדשים באמצעות כלי מחקר חדשים.

ידוע כי תפקוד לקוי של המיטוכונדריה מתרחש במחלות מיטוכונדריאליות גנטיות נדירות, כמו גם במחלות כרוניות וקשורות לגיל. קיים צורך עמוק שלא נענה בטיפול במחלות הרסניות אלה, כיוון שכיום אין טיפולים מאושרים לתפקוד לקוי של המיטוכונדריה ואין בדיקות תפקודיות לאבחון וכימות תפקוד לקוי של המיטוכונדריה אצל אנשים בכל הגילאים.

החברה גם הודיעה לאחרונה על כניסה להסכם שילוב עסקי סופי ("הסכם השילוב העסקי") עם Launch One Acquisition Corp (נאסד"ק: LPAA"Launch One"), חברת רכישה למטרות מיוחדות הנסחרת בבורסה. לאחר הסגירה הצפויה של העסקה המתוכננת בהסכם שילוב עסקי זה ("שילוב העסקים"), הצפוי לסוף 2025, החברה המשולבת תפעל תחת השם Minovia Therapeutics ותיסחר בנאסד"ק תחת סימול חדש.

אודות Minovia Therapeutics

Minovia Therapeutics, בראשות ג'ון קוקס, היא חברת ביוטכנולוגיה קלינית שעוסקת בטיפולים להחלפת אברוני מיטוכונדריה מתים או פגומים במיטוכונדריה בריאה חדשה, המסייעת לאנשים עם מחלות מיטוכונדריה ונלחמת בהזדקנות. מוצר התרופה העיקרי שלה, MNV-201, כבר נבדק לתסמונת פירסון ותסמונת מיאלודיספלסטית. Minovia גם מפתחת דרכים לעזור לאנשים לחיות חיים ארוכים ובריאים יותר. Minovia, שבסיסה בחיפה, שם היא מפעילה מתקן GMP לייצור חומרים מיטוכונדריאלים ומוצרי תרופות לניסויים קליניים הקשורים לטיפול שלה, מתכננת להתרחב לארה"ב. למידע נוסף, בקרו באתר www.minoviatx.com.

אודות Countdown for a Cure

Countdown For A Cure (CFAC) הוא ארגון ללא מטרות רווח המוקדש לקידום המחקר והרפואה המיטוכונדריאלית, ושיפור חייהם של נפגעים ממחלות הקשורות לתפקוד לקוי של המיטוכונדריה. נוסדה בשנת 2024 על ידי מיצי וג'ף סולומון, שחוו תפקוד לקוי של המיטוכונדריה והשפעתו על משפחתם ממקור ראשון, CFAC משתפת פעולה עם מוסדות מחקר מובילים וקבוצות תמיכה בחולים כדי לממן מדע חדשני ולספק תמיכה קריטית למשפחות. מיצי וג'ף מונעים על ידי מחויבות בלתי מעורערת לתמוך במשפחות, להאיץ את המחקר ולאחד קהילה הנחושה לחולל שינוי מוחשי בחייהם של אלה שנפגעו ממחלות מיטוכונדריאליות וכל המחלות הקשורות לתפקוד לקוי של המיטוכונדריה.

אודות Launch One Acquisition Corp

Launch One Acquisition Corp היא חברה שהוקמה כדי להתמזג ולהנפיק עסק חיוני בתחום הבריאות או הטכנולוגיה. Launch One, הרשומה בנאסד"ק תחת הסימול LPAA, מובלת על ידי מנהיגים מנוסים שרוצים לתמוך בפתרונות משני משחק. למידע נוסף, צרו קשר עם יורגן ואן דה ויבר בכתובת jurgen@launchpad.vc.

