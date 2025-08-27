Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2025
27. august 2025
Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2025
Delårsrapport 2025
__________________________
Bestyrelsen vil fortsat sondere NewCap Holding A/S´s strategiske muligheder, herunder for tilførsel af nye aktiviteter og for at kapitalisere selskabets børsplatform
__________________________
Finansielle highlights for 1. halvår 2025
- Resultat før finansielle poster DKK -1,5 mio. (1. halvår 2024 – DKK -1,7 mio.)
- Resultat efter skat DKK -1,6 mio. (1. halvår 2025 - DKK 0,9 mio.)
- Egenkapitalen er opgjort til DKK 10,4 mio. (DKK 12,0 mio. pr. 31. december 2024)
__________________________
Forventninger til fremtiden
Som følge af allerede afholdte omkostninger i 1. halvår 2025, justeres forventninger til årets resultat før finansielle poster til niveauet DKK -2,5 til -3,0 mio.mod tidligere DKK -2,0 til -3,0 mio. Den største usikkerhed knytter sig fortsat til eventuelle omkostninger til sondering af selskabets strategiske muligheder, samt endelig afslutning af skats gennemgang af momstilsvar for tidligere år.
__________________________
For yderligere information kontakt venligst
Peter Steen Christensen på +45 23705885 eller info@newcap.dk
