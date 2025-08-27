Selskabsmeddelelse nr. 8 / 2025

27. august 2025

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2025

Delårsrapport 2025

__________________________

Bestyrelsen vil fortsat sondere NewCap Holding A/S´s strategiske muligheder, herunder for tilførsel af nye aktiviteter og for at kapitalisere selskabets børsplatform

__________________________

Finansielle highlights for 1. halvår 2025

Resultat før finansielle poster DKK -1,5 mio. (1. halvår 2024 – DKK -1,7 mio.)

Resultat efter skat DKK -1,6 mio. (1. halvår 2025 - DKK 0,9 mio.)

Egenkapitalen er opgjort til DKK 10,4 mio. (DKK 12,0 mio. pr. 31. december 2024)





__________________________

Forventninger til fremtiden

Som følge af allerede afholdte omkostninger i 1. halvår 2025, justeres forventninger til årets resultat før finansielle poster til niveauet DKK -2,5 til -3,0 mio.mod tidligere DKK -2,0 til -3,0 mio. Den største usikkerhed knytter sig fortsat til eventuelle omkostninger til sondering af selskabets strategiske muligheder, samt endelig afslutning af skats gennemgang af momstilsvar for tidligere år.

__________________________

For yderligere information kontakt venligst

Peter Steen Christensen på +45 23705885 eller info@newcap.dk

