CCC et Viable Power alimentent le système de détection ami/ennemi de la marine américaine

OTTAWA, Ontario, 27 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat du département américain de la Défense (U.S. DoD) pour fournir des unités d'alimentation électrique de Viable Power Conversion Technologies Inc à la Naval Air Warfare Center des États-Unies. Ces unités seront utilisées par les navires de la marine américaine pour alimenter leur système de détection ami ou ennemi.

Viable Power est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de conversion d'énergie sur mesure et hautement fiables pour des applications militaires et industrielles. Basée à Pointe-Claire, au Québec, Viable Power s'est forgé une réputation de rapidité d'exécution et de normes de qualité rigoureuses. Elle propose des unités de contrôle de l'alimentation conçues pour résister à des environnements difficiles. Viable Power garantit également la conformité aux principales spécifications militaires, telles que la norme MIL-STD-704, qui régit la compatibilité et les performances des systèmes d'alimentation et des équipements utilisés dans les aéronefs. Les systèmes d'alimentations de Viable Power sont conçus pour répondre aux exigences de la norme MIL-STD-1399. Cette expertise en matière de conformité MIL-STD a fait de Viable Power un partenaire de confiance pour les clients des secteurs de la défense et de l'aérospatiale à la recherche de solutions d'alimentation robustes et fiables.

Grâce à son service gratuit de maître d'œuvre DoD des É.-U., la CCC permet à des entreprises comme Viable Power de fournir des solutions fabriquées au Canada à l'armée américaine. Cet accord renforce non seulement le commerce bilatéral dans le domaine de la défense, mais soutient également l'innovation et la fabrication canadiennes en simplifiant le processus de passation de contrat et en garantissant la conformité aux normes d'approvisionnement américaines. Pour en savoir plus, contactez l'équipe de la CCC.

À propos de la Naval Air Warfare Center des États-Unis

Ce centre est une pierre angulaire de l'aviation navale américaine, chargé de fournir des capacités de guerre aérienne intégrées. Sa mission englobe le soutien complet du cycle de vie des aéronefs, des armes et des systèmes de la marine et du corps des Marines, y compris les plates-formes à voilure fixe, à voilure tournante et sans pilote. Il fonctionne dans le cadre du budget global du département de la Marine, qui s'élève à 77,2 milliards de dollars américains en 2025 uniquement pour les approvisionnements. Ce financement soutient un large éventail d'activités, notamment la formation, la maintenance des équipements et les efforts de modernisation alignés sur les stratégies de défense nationale.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.