La Semaine du patrimoine culturel immatériel de la Corée 2025 arrive à Toronto

TORONTO, 27 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Service du patrimoine de la Corée (administrateur : Huh Min) et l’Agence du patrimoine de la Corée (président : Lee Gwiyoung) présenteront à Toronto en septembre prochain un programme spécial d’expositions et de spectacles marquant la Semaine du patrimoine culturel immatériel de la Corée 2025.

« Once Upon a Day of Lady Kim with K-craft » se tiendra du 11 au 23 septembre à l’Arta Gallery. Conçue autour de la vie quotidienne imaginée de « Lady Kim », elle met en valeur la résilience, la beauté et la sagesse des femmes coréennes à travers l’artisanat traditionnel. Le public pourra découvrir 192 œuvres réparties en 91 catégories, créées par des maîtres artisans et des porteurs de traditions immatérielles. Parmi les pièces phares : un coffre de mariage aux pivoines incrusté d’or et d’argent par Hong Jeong-sil (incrustation de métaux), un ensemble de vêtements traditionnels par la maître de couture traditionnelle Koo Hye-ja, et un étui à peigne par le maître du duseok (ornements métalliques) Kim Geuk-cheon.

L’exposition est organisée en espaces thématiques illustrant différents aspects de la vie des femmes, de l’ornement personnel aux travaux domestiques, en passant par les traditions familiales. Des activités pratiques seront également offertes au Musée royal de l’Ontario (ROM) les 13 et 14 septembre, comprenant l’artisanat du nœud, la confection de bourses brodées et une expérience du hanbok (habit traditionnel coréen).

Ces programmes sont gratuits et ouverts au public, avec une participation disponible sur place sans réservation préalable. Dans le cadre de la Semaine du patrimoine culturel immatériel de la Corée 2025, un spectacle mettra à l’honneur les pratiques du patrimoine culturel immatériel communautaire — 23 traditions, dont l’Arirang, transmises à travers les régions et les générations.

Le samedi 13 septembre à 19 h, le Meridian Arts Centre accueillera Living, Time, Arirang, un programme construit autour de la chanson folklorique la plus emblématique de la Corée. Le spectacle sera présenté en deux parties. La première partie, « Living », mettra en valeur l’art des maîtres interprètes tels que Il-koo Kim (pansori, ajaeng) et Chun-hee Lee (minyo de Gyeonggi), accompagnés de collaborations instrumentales.

La deuxième partie, « Time », réinterprétera l’Arirang sous des formes contemporaines avec le groupe de fusion YEGYUL, le chorégraphe Cheol-woo Park, le compositeur Won-il et le Groupe des arts de la scène de l’Agence du patrimoine de la Corée. Ensemble, ils mêleront musique, danse et participation du public.

Les visiteurs pourront également participer à un programme de tampons, avec des cadeaux commémoratifs tels que des norigae (ornements traditionnels) présentés dans le film de Netflix KPop Demon Hunters. Le Service du patrimoine de la Corée affirme que l’exposition et le spectacle sont conçus pour offrir au public canadien une meilleure compréhension de la culture traditionnelle coréenne, tout en réaffirmant la valeur du patrimoine immatériel.

