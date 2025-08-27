„Artea“ banko grupės 2025 m. pirmojo pusmečio audito įmonės peržiūrėtos finansinės ataskaitos

AB „Artea“ bankas 2025 m. liepos 30 d. paskelbė Banko grupės 2025 pirmojo pusmečio neaudituotas finansines ataskaitas.
Banko audito įmonė KPMG peržiūrėjo konsoliduotas 2025 m. pirmojo pusmečio ataskaitas. „Artea“ banko grupės 2025 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai, finansinė padėtis ir pinigų srautai, palyginti su anksčiau skelbtomis neaudituotomis finansinėmis ataskaitomis, nesikeitė.
2025 m. rugpjūčio 27 d. „Artea“ banko valdyba susipažino su 2025 m. pirmojo pusmečio audito peržiūrėtomis Grupės finansinėmis ataskaitomis ir bankas skelbia jas kartu su audito įmonės peržvalgos ataskaita.
