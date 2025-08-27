Árshlutareikningur SEL II hs. 30.6.2025

Sérhæfði hlutdeildarsjóðurinn SEL II hs. sem er í rekstri Stefnis hf. gaf út skuldabréf sem tekin voru til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland í maí árið 2025.
· Hagnaður varð af rekstri sjóðsins á fyrri hluta ársins 2025 að fjárhæð 3 USD samkvæmt rekstrarreikningi og er hagnaðurinn færður til hækkunar á hlutdeildarskírteinum.
· Eignir sjóðsins þann 30. júní 2025 námu 33.018.633 USD og hrein eign sjóðsins nam 103 USD samkvæmt efnahagsreikningi.
· Árshlutareikningurinn var kannaður af Deloitte ehf. í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Það er álit endurskoðanda að árshlutareikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sjóðsins á fyrri helmingi 2025, efnahag hans 30. júní 2025 og breytingu á hreinni eign sjóðsins á fyrri hluta ársins 2025, í samræmi við lög um ársreikninga og lög um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.
Hægt verður að nálgast árshlutareikning sjóðsins frá og með deginum í dag á heimasíðu Stefnis hf. https://www.stefnir.is/kaupholl Nánari upplýsingar veitir Per Matts Henje, per.henje@stefnir.is
