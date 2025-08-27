CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communiqué de Presse

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Dijon, le 27 aout 2025



CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 31 juillet 2025.

Date Nombre d’actions composant le capital social(1) Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables(2) 31 juillet 2025 50 773 654 61 194 416 61 092 831

(1) Pour mémoire 50 773 654 actions à fin juin 2025.

(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote.

Au 31 juillet 2025 , la société détenait 66 689 de ses propres actions et 34 896 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 101 585 actions étaient donc privées de droits de vote.

À propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès BARDA. ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

* Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; BARDA

