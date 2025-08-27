KFSHRC salva a un niño saudí de siete años mediante un trasplante de corazón transfronterizo con un donante de los Emiratos Árabes Unidos

RIAD, Arabia Saudita, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) en Riad realizó con éxito un trasplante de corazón que salvó la vida de un niño saudí de siete años, utilizando un órgano donado por un donante con muerte cerebral en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El complejo procedimiento fue posible gracias a la cooperación transfronteriza transparente entre el Centro Saudita para el Trasplante de Órganos y el Programa Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos (HAYAT) de los EAU, con pleno consentimiento de la familia del donante y todas las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Esta cooperación implicó una coordinación médica y logística precisa, comenzando con la extracción de órganos, seguido del transporte aéreo a Riad y concluyendo con la preparación de los quirófanos en tiempo récord. El trasplante se realizó dentro de una ventana crítica de tiempo, lo que finalmente salvó la vida de un niño que no tenía otras opciones de tratamiento disponibles.

El equipo médico de KFSHRC realizó el trasplante en el niño, que sufría de insuficiencia cardíaca avanzada debido a un defecto cardíaco congénito complejo. Después de agotar todas las opciones de tratamiento disponibles, incluyendo medicamentos, soporte respiratorio e implantación de marcapasos, sin ninguna mejora significativa, el niño fue colocado en la lista de trasplantes urgentes.

El tiempo es un factor crítico en las operaciones de trasplante de corazón. Según los estándares médicos, el período entre la extracción del corazón del donante y el trasplante en el paciente no debe exceder las cinco horas para garantizar el éxito del trasplante. Esta restricción de tiempo crea importantes desafíos logísticos además de los complejos procedimientos médicos, particularmente cuando el donante con muerte cerebral se encuentra en otra región dentro del Reino o en el extranjero. En tales circunstancias, cada minuto de retraso se vuelve crucial para el éxito de la operación.

El Centro Cardiaco KFSHRC es reconocido como uno de los centros cardiacos líderes del mundo, habiendo logrado hitos excepcionales, incluyendo el primer trasplante de corazón totalmente robótico del mundo y la implantación robótica de una bomba cardiaca artificial sin incisión torácica. Estos avances médicos sin precedentes demuestran el liderazgo del Reino en cirugía cardíaca compleja.

KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África del Norte y en decimoquinto lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y fue reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Asimismo, fue incluido en la lista de los mejores 250 hospitales del mundo y en la de los Mejores Hospitales Inteligentes del Mundo para 2025 por la revista Newsweek.

