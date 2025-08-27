KFSHRC Salva Criança Saudita de 7 Anos com Transplante Cardíaco Transfronteiriço de Doador dos Emirados Árabes Unidos

RIADE, Arábia Saudita, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) em Riade realizou com sucesso um transplante de coração para salvar a vida de uma criança saudita de 7 anos usando um órgão doado por um doador com morte cerebral em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

O complexo procedimento foi possível graças à cooperação transfronteiriça contínua entre o Saudi Center for Organ Transplantation e o National Program for Donation and Transplantation of Human Organs and Tissue (HAYAT) dos Emirados Árabes Unidos, com o consentimento total da família do doador e todas as aprovações regulatórias em vigor.

Essa cooperação envolveu uma coordenação médica e logística precisa, começando com a extração do órgão, seguida pelo transporte aéreo para Riad e concluindo com a preparação das salas de cirurgia em tempo recorde. O transplante foi realizado dentro de um período criticamente limitado, salvando a vida de uma criança que não tinha outras opções de tratamento disponíveis.

A equipe médica do KFSHRC realizou o transplante da criança, que sofria de insuficiência cardíaca avançada devido a um complexo defeito cardíaco congênito. Depois de esgotar todas as opções de tratamento disponíveis - incluindo medicamentos, suporte respiratório e implante de marcapasso - sem qualquer melhora significativa, a criança foi colocada na lista de transplante urgente.

O tempo é um fator crítico para as operações de transplante cardíaco. De acordo com os padrões médicos, para a garantia de sucesso, o período entre a remoção do coração do doador e o transplante no paciente não deve exceder cinco horas. Esse limite de tempo cria desafios logísticos significativos, além dos complexos procedimentos médicos, particularmente quando o doador com morte cerebral está localizado em outra região dentro do Reino ou no exterior. Nessas circunstâncias, cada minuto de atraso torna-se crucial para o sucesso da operação.

O KFSHRC Heart Centre é reconhecido como um dos principais centros cardíacos do mundo, tendo alcançado marcos excepcionais, incluindo o primeiro transplante cardíaco totalmente robótico do mundo e o implante robótico de bomba cardíaca artificial sem incisão torácica. Esses avanços médicos sem precedentes demonstram a liderança do Reino em cirurgia cardíaca complexa.

O KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte da África e em 15º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo, e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. O centro ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da revista Newsweek.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aaf4d900-7f18-4871-9809-29e19875c14a