Michelin : Déclaration des transactions sur actions propres - 27 août 2025

 | Source: Michelin Michelin

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Informations sur les opérations réalisées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité
Information réglementée
Dénomination sociale de l’émetteur : Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR001400AJ45
Date : 27 août 2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05227.08.2025FR001400AJ45436 91731,9363 eurosGré à gré


Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052CA-CIB1VUV7VQFKUOQSJ21A20827.08.2025 FR001400AJ4531,9363Euro436 917Gré à gré5309224Annulation

Pièce jointe


Attachments

20250827 - Déclaration des transactions sur actions propres – 27 août 2025

Recommended Reading