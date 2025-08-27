Technip Energies remporte deux contrats significatifs d’ingénierie d’avant-projet détaillée pour le projet Abadi LNG d’INPEX en Indonésie

Technip Energies (PARIS : TE), en consortium avec JGC, a remporté deux contrats significatifs d’ingénierie d’avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela, un développement majeur pour le secteur énergétique indonésien.

Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) pour le gaz, et le second concerne les infrastructures à terre de gaz naturel liquéfié (GNL). Les deux contrats seront exécutés dans le cadre d'un consortium avec JGC Corporation.

Le premier contrat FEED porte sur un FPSO gazier pour le champ Abadi. Le FPSO assurera le traitement du gaz avant son transport, via un pipeline sous-marin, vers l’usine de liquéfaction à terre.

Le second contrat FEED porte sur la conception de deux trains de liquéfaction de GNL et des infrastructures associées, incluant une jetée, des installations de déchargement de matériaux et une base logistique. Le gaz en provenance du FPSO sera traité pour en retirer les impuretés avant sa liquéfaction, son stockage et son déchargement. Le CO 2 capté sera réinjecté dans le réservoir.

Marco Villa, Chief Business Officer de Technip Energies, a déclaré : « Le GNL est une énergie de transition essentielle à la sécurité énergétique mondiale. Nous sommes honorés de tirer parti de notre expertise reconnue dans le domaine du GNL et des FPSO gaziers et d’être parmi les entreprises sélectionnées pour la phase d’ingénierie d’avant-projet détaillée (FEED) des deux composantes clés du développement ambitieux Abadi Masela. Nous remercions SKK Migas, INPEX et l’ensemble des parties prenantes du projet pour leur confiance, concrétisée par l’obtention de ces deux contrats en consortium avec notre partenaire JGC. Cette décision reflète notre expérience commune, notre savoir-faire et notre capacité à fournir des solutions FEED et EPC robustes et innovantes, afin d’accompagner pleinement notre client dans sa décision d'investissement finale. »

Shoji Yamada, Président-Directeur Général de JGC, a ajouté : « Nous sommes très honorés d’avoir été sélectionnés par INPEX Masela Ltd et ses partenaires pour les contrats FEED du FPSO et de l’usine GNL onshore du projet Abadi, en consortium avec Technip Energies. Ce projet marque une avancée significative dans le développement de solutions énergétiques bas carbone, grâce à l’intégration de technologies de captage et de stockage du carbone, pour une production de GNL durable en ligne avec notre stratégie de transition énergétique. Nous sommes fiers de contribuer à la croissance économique de l’Indonésie par notre ancrage local et par la création d’emplois, et nous réaffirmons notre engagement à soutenir l’objectif du gouvernement indonésien de neutralité carbone d’ici 2060. »

Le projet Abadi LNG vise une production de 9,5 millions de tonnes de GNL par an, ainsi qu’un apport supplémentaire de 4,2 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel pour l’approvisionnement domestique. Ce projet soutient les ambitions énergétiques de l’Indonésie et représentera plus de 10 % des importations de GNL du Japon. Il intègre également des technologies de captage et de stockage du CO 2 , en cohérence avec l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2060.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

Contacts

Relations investisseurs

Phillip Lindsay

Vice-président Relations Investisseurs

Tel: +44 207 585 5051

Email: Phillip Lindsay

Relations médias

Jason Hyonne

Responsable Relations presse & Réseaux sociaux

Tel: +33 1 47 78 22 89

Email: Jason Hyonne





Information importante pour les investisseurs et les actionnaires

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et projections actuelles de Technip Energies (la « Société ») concernant les résultats d’exploitation futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives », et des expressions similaires, y compris la forme négative de celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, convictions et hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, il n’y a aucune garantie que les développements futurs affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.

Toutes les déclarations prospectives de la Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société, ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience historique de la Société et des attentes ou projections actuelles de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Pour plus d’informations sur les facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le Rapport Financier Annuel 2024 déposé le 10 mars 2025 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France et dans le Rapport Financier Semestriel 2025 déposé le 31 juillet 2025 auprès de l’AFM et de l’AMF, qui comprennent une analyse des facteurs qui pourraient affecter la performance future de la Société et des marchés sur lesquels la Société opère.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Pièce jointe