Ipsen - Juillet 2025 - Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote

et d’actions composant le capital social

(conformément à l’article L.233-8 II du Code de commerce

et à l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : Euronext Paris

Code ISIN : FR 0010259150

LEI : 549300M6SGDPB4Z94P11

Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote (1) 31 juillet 2025





83 814 526





Total brut* des droits de vote : 132 074 727 Total net** des droits de vote : 131 027 763

(1) Présence d’une clause statutaire imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux (article 10).

* Total brut = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions, dont le nombre d’actions bénéficiant du droit de vote double et le nombre d’actions autodétenues. Le « Total brut » sert de base de calcul pour les franchissements de seuils.

** Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote.





