MAISON PERRIER présente le duo dynamique formé par Charles Mackenzie et Josh Koby comme les tout premiers Chefs des possibles, prêts à inspirer les Canadiens à rendre chaque moment mémorable

TORONTO, 27 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MAISON PERRIER annonce la nomination de ses tout premiers Chefs des possibles (CDP). À l’issue d’un processus de sélection rigoureux et inspirant, qui a vu de nombreux candidats talentueux se disputer cette occasion sans précédent, MAISON PERRIER est fière de présenter un duo dynamique : Charles Mackenzie et Josh Koby, les tout premiers CDP de MAISON PERRIER. Leur vision commune, leur énergie débordante et leur profonde compréhension de l’art de vivre avec audace et ouverture ont séduit le comité de sélection, confirmant leur adéquation exceptionnelle pour ce rôle transformateur.





Ce n’est pas simplement l’annonce d’une occasion unique; c’est le point de départ d’un mouvement culturel vibrant, conçu pour inspirer les Canadiens à insuffler de l’effervescence dans leur quotidien. Cette initiative novatrice au Canada vise à transformer les « je ne sais pas » du quotidien en « on y va » grâce à des expériences surprises, des événements marquants et des célébrations inoubliables à travers le pays.

La nomination de Charles Mackenzie et de Josh Koby marque un moment charnière pour MAISON PERRIER au Canada, illustrant l’engagement de la marque à stimuler la créativité, encourager l’audace et célébrer la joie de vivre d’une manière entièrement nouvelle. En tant que Chefs des possibles de MAISON PERRIER, Charles et Josh ne se contentent pas d’endosser un titre : ils entament une aventure passionnante visant à faire rayonner MAISON PERRIER à travers tout le pays. Leur mission : être les catalyseurs d’événements inattendus, de surprises réjouissantes et d’expériences soigneusement orchestrées, toutes conçues pour inspirer les Canadiens d’un océan à l’autre. Ils démontreront concrètement comment les moments ordinaires peuvent devenir des occasions mémorables, incitant chacun à adopter une vie empreinte de spontanéité et de créativité, tout en incarnant brillamment l’essence de MAISON PERRIER.

« La recherche de notre tout premier Chef des possibles s’est transformée en une véritable initiative culturelle, reflétant le désir des Canadiens d’embrasser davantage les possibilités, déclare Tiffany Ho, gestionnaire principale, Marketing chez PERRIER. Charles et Josh se sont démarqués parmi un grand nombre de candidatures comme l’incarnation parfaite de ce mouvement. Leur style, leur énergie combinée, leurs idées novatrices et leur présence authentique s’alignent parfaitement avec la mission de notre marque : ouvrir les portes aux possibilités. Grâce à leur créativité, nous sommes impatients de découvrir l’étincelle qu’ils sauront allumer et les façons inédites dont ils feront émerger des moments inattendus et mémorables au sein des communautés partout au pays. »

Charles Mackenzie et Josh Koby, un duo déjà reconnu pour leur esprit de collaboration et leur talent à susciter l’enthousiasme, ont exprimé avec passion leur joie de relever ce nouveau défi. « Être nommés Chefs des possibles de MAISON PERRIER est un rêve devenu réalité pour nous deux, déclare Charles Mackenzie. Nous sommes animés par la volonté de saisir l’instant présent et d’ouvrir la voie à de nouvelles occasions dans tous les aspects de la vie. Nous avons hâte de collaborer avec MAISON PERRIER pour créer des expériences inoubliables qui inciteront les Canadiens à voir le monde à travers une lentille de possibilités infinies. Ce n’est pas une simple mission pour nous; c’est une plateforme authentique pour entrer en relation avec les gens et changer réellement les choses. »

Josh Koby ajoute : « Notre objectif est simple : insuffler plus de spontanéité, de surprises et de moments marquants dans la vie des Canadiens. Nous sommes prêts à retrousser nos manches et à montrer à quel point il peut être amusant de vivre avec audace, en savourant chaque gorgée et chaque instant. Et le meilleur dans tout ça? Nous lançons l’aventure dès maintenant lors d’un événement canadien emblématique. Préparez-vous à vivre de belles aventures! ».

La première étincelle : MAISON PERRIER au TIFF

Pour incarner pleinement leur rôle, Charles et Josh feront leur toute première apparition publique en tant que Chefs des possibles de MAISON PERRIER lors de l’un des plus grands événements culturels du Canada : le Festival international du film de Toronto (TIFF), en collaboration avec Etalk. Leur première activation surprise aura lieu à Toronto le 9 septembre, où ils offriront à quelques Canadiens chanceux une expérience exclusive en coulisses, donnant vie au style de vie raffiné de MAISON PERRIER. Entre soirées secrètes et expériences haut de gamme, les CDP de MAISON PERRIER poursuivront leur tournée à travers le pays en septembre et octobre, semant des moments de joie et de possibilités partout où ils passeront.

Mackenzie et Koby entament leur mission dès maintenant, en travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de MAISON PERRIER pour concevoir et mettre en œuvre des initiatives continues qui incarnent l’esprit dynamique et axé sur les possibilités de la marque. Les Canadiens sont invités à suivre les réseaux sociaux de MAISON PERRIER et à rester à l’affût des annonces concernant les prochains événements, les activations surprises et le contenu inspirant porté par leurs nouveaux Chefs des possibles.

* Le titre de « Chef·fe » est symbolique et n’inclut aucune responsabilité de leadership ou de prise de décision. Ce poste est soumis à la signature d’un contrat de travailleur autonome. Le montant total versé dans le cadre du contrat est limité à 50 000 $ CAD.

À propos de MAISON PERRIER

Les boissons MAISON PERRIER sont à l’avant-garde d’un nouveau chapitre pour les créateurs de Perrier. MAISON PERRIER est une nouvelle gamme de boissons pétillantes de qualité supérieure qui offre un goût agréable et sophistiqué pour répondre à vos différents besoins et vos préférences gustatives tout au long de la journée. Que vous soyez à la recherche d’un petit plaisir revigorant en milieu de matinée ou de nouvelles saveurs raffinées pour concocter des cocktails sans alcool avec vos amis. Pour en savoir plus, consultez le site maisonperrier.fr/ca/fr-ca ou suivez les pages Facebook et Instagram de Maison Perrier.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde, et elle est présente dans 189 pays. Nestlé est une multinationale suisse présente au Canada depuis 1887 et fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment NESQUIK, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ, PERRIER, NESPRESSO, GERBER et NESTLÉ PURINA. Ses 3 500 employés répartis dans environ 12 emplacements au Canada s’engagent à ce que Nestlé ait pour objectif de libérer le pouvoir de la nourriture pour améliorer la qualité de vie de tous, aujourd’hui et pour les générations à venir. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur www.corporate.nestle.ca/fr .

