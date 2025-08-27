Från mammas vandrarhem i Hjo till 140 länder: Svenska bröderna bygger global tech-succé.

Dublin, Ireland , Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Efter 17 år av tyst, organisk tillväxt till över 140+ länder driver hotellmjukvaran, som ursprungligen skapades för en svensk vandrarhemsägare, nu tusentals företag världen över, och dess nya webbplats berättar historien bakom framgången.





Vår nydesignade Sirvoy-webbplats gör det enklare för fristående boenden att behålla mer av sina intäkter – med smarta, provisionsfria bokningsverktyg.

Sirvoy, en global leverantör av ett bokningssystem för hotellbranschen, har precis lanserat sin nydesignade webbplats som lyfter fram företagets familjehistoria. Det som började 2008 som en bokningslösning byggd av tre bröder för deras mammas vandrarhem har sedan dess vuxit till ett komplett system som används av fristående boenden i över 140 länder.

När Birgitta Persson öppnade sitt vandrarhem i Hjo upptäckte hon att de tillgängliga systemen var alldeles för komplicerade . För att hjälpa till skapade hennes söner Mats, Ola och John något som var tillräckligt enkelt och tydligt för att hon skulle kunna använda det på egen hand. Samma fokus på tydlighet och oberoende har väglett Sirvoy sedan dess.

"Sirvoy startade när min bror ville hjälpa vår mamma att lösa ett problem. Då insåg vi att många andra i samma bransch också behövde den hjälpen", säger Mats Persson, vd och medgrundare för Sirvoy. "Det tankesättet har vi behållit. Gästfrihet är något väldigt personligt, men tekniken bakom har ofta blivit opersonlig. Med vår nya webbplats vill vi visa att bakom mjukvaran finns människor som förstår hotellägarnas verklighet" — Mats Persson, VD och medgrundare för Sirvoy

Den nydesignade webbplatsen sätter företagets ursprung i centrum och belyser en 17-årig resa med att hjälpa fristående hotellägare – från B&B och vandrarhem till unika boenden som jurtor och stugor – att förenkla sin verksamhet och öka antalet direktbokningar . Den återspeglar företagets ständiga engagemang för oberoende , rättvis prissättning och support dygnet runt från verkliga människor , inte robotar eller callcenter. Webbplatsen finns också tillgänglig på nio språk, vilket gör den mer tillgänglig för hotellägare över hela världen.

Den nya webbplatsen innehåller:

Hela historien om Sirvoys resa från en familjetjänst till en global plattform, som delar de värderingar som vägleder företaget.

Tydliga, jargongfria guider som förklarar hur Sirvoys verktyg för att öka direktbokningar och förhindra överbokningar fungerar, inklusive dess provisionsfria bokningsmotor och kanalhanterare i realtid .

Framgångshistorier från en mängd olika fristående boenden, som visar hur ägare av B&B , vandrarhemschefer och små hotellägare använder Sirvoy för att förenkla sitt arbete .

I takt med att fler småföretag rapporterar frustration över komplex och dyr teknik visar Sirvoys tillväxt en annan väg framåt: enkelhet , tillförlitlighet och support från människor som bryr sig .

"Vi vill att Sirvoys historia ska fortsätta forma oss", tillägger Mats. "Hotellteknik ska vara något du litar på och som till och med ens mamma kan använda. Den ska ge frihet, inte huvudvärk"

Om Sirvoy

Sirvoy är ett molnbaserat hotelladministrationssystem (PMS) med en integrerad bokningsmotor och kanalhanterare. Systemet är utformat för att hjälpa fristående boenden – såsom hotell, B&B och semesterboenden – att öka antalet lönsamma direktbokningar och spara tid på administration. Företaget grundades 2008 utifrån ett verkligt behov på ett familjeägt svenskt vandrarhem och vägleds än idag av principerna om enkelhet, rättvisa och pålitlig, personlig support. Sirvoy betjänar idag tusentals hotellägare i över 140 länder.





Sirvoys medgrundare Ola och John samt företagets VD, Mats Persson. Det som började som en lösning för deras familjs vandrarhem har nu utvecklats till en strävan att erbjuda rättvisa, pålitliga verktyg för värdar överallt.

Press inquiries

Sirvoy

https://sirvoy.com

Nichlas Linderborg

pr@sirvoy.com

+353 1800 864 013

13 Upper Baggot Street

Second Floor

Dublin 4 D04 W7K



