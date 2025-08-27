CEA presenta el vuelo temático «Viaje por las nubes: la temporada de arte español» para la inauguración de la ruta «Shanghái-Barcelona»

SHANGHÁI, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El 26 de septiembre de 2025, China Eastern Airlines (CEA, por sus siglas en inglés) inaugurará oficialmente su ruta internacional «Shanghái-Barcelona» con los vuelos MU249 y MU250, que operarán con una frecuencia semanal de cuatro vuelos ida y vuelta los martes, jueves, viernes y domingos. Esta ruta no solo conecta dos ciudades globales, sino que también ofrece a los pasajeros una experiencia de vuelo cómoda y agradable.

Un fragmento multimedia acompaña a esta nota de prensa y está disponible haciendo click en este enlace.

Para generar expectación, CEA acaba de lanzar el vuelo temático «Viaje por las nubes: la temporada de arte español». El diseño interior de la cabina del Airbus 350 de fuselaje ancho y larga distancia que opera la ruta combina de manera armoniosa los elementos artísticos clásicos de la arquitectura de Gaudí en Barcelona con el encanto de la arquitectura centenaria del Bund en Shanghái. La decoración de los paneles del interior de la cabina y de los compartimentos superiores incorporan elementos emblemáticos, como las columnas de la Sagrada Família, la fachada ondulante de la Casa Milà y las fantásticas columnas de aspecto óseo de la Casa Batlló, que permiten a los pasajeros sumergirse de lleno en las maravillas arquitectónicas de Barcelona mientras viajan por las nubes.

El primer vuelo temático de la ruta «Shanghái-Barcelona» tendrá lugar el 26 de septiembre y creará un relevo cultural entre la «experiencia en las nubes» y la «exploración sobre el terreno». Más adelante, se extenderá a otras rutas nacionales e internacionales, lo que permitirá a un mayor número de viajeros disfrutar de esta exclusiva experiencia de vuelo.

Además de los vuelos temáticos, CEA también ha presentado autobuses temáticos que recorrerán las zonas principales del centro urbano de Shanghái y permitirán a los pasajeros disfrutar de la expresión artística combinada con la movilidad urbana en sus desplazamientos en autobús. Los viajeros que compartan fotos de estos vuelos o autobuses temáticos podrán participar en una campaña en línea en la que tendrán la oportunidad de ganar regalos sorpresa, como entradas para exhibiciones y productos originales inspirados en la cultura.

El lanzamiento coincide con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea, así como con el 20.º aniversario de la asociación estratégica integral entre China y España. Los billetes para la ruta «Shanghái-Barcelona» ya se encuentran disponibles a través de todos los canales de distribución. Previamente, CEA ya había añadido varias rutas nuevas a su red de vuelos a Europa para satisfacer la alta demanda que experimenta durante el verano. CEA inauguró la ruta «Shanghái-Copenhague» el 17 de julio, la ruta «Shanghái-Milán» el 20 de junio y la ruta «Shanghái-Ginebra» el 16 de junio. A día de hoy, CEA opera vuelos a 15 ciudades europeas, entre las que se encuentran París, Fráncfort, Ámsterdam, Madrid, Londres y Roma.

Para obtener más información, visite: http://www.ceair.com/

Fuente: China Eastern Airlines