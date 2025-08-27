Forventninger til 2025

I forbindelse med udsendelse af delårsrapport for 2. kvartal 2025 forventede PARKEN Sport & Entertainment A/S en omsætning i niveauet 1.600 til 1.700 mio. kr. og et resultat før skat på 100 til 150 mio. kr.

Da F.C. København onsdag aften har kvalificeret sig til League Phase i UEFA Champions League, forventer PARKEN Sport & Entertainment A/S nu en omsætning på 1.800 til 1.900 mio. kr. og et resultat før skat på 240 til 290 mio. kr. for 2025.

PARKEN Sport & Entertainment A/S

Henrik Møgelmose

Bestyrelsesformand

