Robex reste en bonne voie pour une première coulée d’or à Kiniero au quatrième trimestre de l’année civile 2025

Points clés :

Le projet aurifère Kiniero en Guinée poursuivi par Robex suit le calendrier et le budget prévus. La première coulée d’or reste prévue pour le quatrième trimestre de l’année civile 2025. Aucun accident ni arrêt de travail n’est survenu depuis janvier 2023, sur un total de 3 917 695 heures travaillées.

Le forage à la fosse de Sabali se poursuit avec 35 518 mètres forés en juillet et 32 184 échantillons en attente d’analyse.

Le bétonnage de l’usine de traitement et de la centrale électrique est presque terminé.

Le montage des réservoirs sur le terrain est achevé à 83 %. Les deux trains des cuves CIL sont terminés, avec l’installation de goulottes inter-réservoirs.

Les travaux de structure, de mécanique et de tuyauterie avancent bien, avec un taux d’achèvement, de montage ou de pré-montage de 22 %.

Le montage des réservoirs de l’installation de stockage de carburant progresse plus vite que prévu.

La construction de la digue principale est de l’installation de stockage des résidus se poursuit.

La mobilisation des entreprises minières progresse, 70 % des équipements de la Tranche 1 étant livrés sur site.

Les travaux d’installation des canalisations terrestres progressent plus vite que prévu, avec un taux d’achèvement de 8,42 %.

Les travaux électriques sont en cours et l’équipe termine l’installation des échelles à câbles.

Figure 1 : vue aérienne du site de Kiniero montrant l’usine de traitement et les infrastructures (19 août 2025)

Figure 2 : vue du bâtiment de broyage montrant la dalle suspendue du broyeur terminée et l’installation du broyeur semi-autogène (13 août 2025)

Figure 3 : vue du CIL avec nappe de tuyauterie et montage de la partie supérieure de la structure métallique du réservoir du CIL (19 août 2025)

Figure 4 : parc à résidus montrant l’étendue du revêtement et la construction du remblai principal (13 août 2025)

Figure 5 : vue du module de la partie supérieure du réservoir CIL en cours de levage (10 août 2025)

QUÉBEC, 27 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur et développeur aurifère de l’Ouest africain Robex Resources Inc., ci-après « Robex » ou la « Société » (ASX : RXR et TSX-V : RBX) est ravi de publier une actualisation du projet aurifère Kiniero, situé en Guinée, en Afrique de l’Ouest, pour le mois d’août 2025. Robex est en bonne voie pour réaliser une première coulée d’or à Kiniero au quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Matthew Wilcox, directeur général et chef de la direction de Robex, a déclaré : « Nous en sommes maintenant aux derniers mois de la construction, et de nouvelles composantes de l’usine de Kiniero sont achevées chaque mois grâce à nos équipes qui maintiennent un niveau d’effort élevé. Nous prévoyons de finaliser d’autres éléments au cours du mois à venir, et toutes les composantes majeures sont sur la bonne voie, voire en avance sur notre objectif de production de premières pièces d’or au quatrième trimestre.

« Le forage à Mansounia s’étant terminé le mois dernier, les forages de contrôle de teneur se sont concentrés sur Sabali, où nous avons foré plus de 35 000 mètres en juillet. Nous attendons quelques résultats pour Mansounia et de nombreux autres pour Sabali, ce programme étant sur le point d’être terminé. Nous prévoyons de publier les résultats du forage de Sabali dans les prochaines semaines.

« Il est réjouissant d’observer l’avancement du projet et le niveau d’engagement de nos équipes sur l’ensemble du site pour nous maintenir sur la bonne voie vers notre objectif de premier gisement d’or. »

Activités de construction à Kiniero

Les travaux de construction à Kiniero se poursuivent conformément au calendrier, avec une fin prévue en août pour les travaux de bétonnage de l’usine de traitement et de la centrale électrique. La levée finale de la paroi ROM du concasseur d’oxydes et la dalle des réservoirs de carburant de la centrale électrique devraient être achevées ce mois-ci.

Le montage des réservoirs sur le terrain est achevé à 83 %. Les deux trains des cuves CIL sont terminés, avec l’installation de goulottes inter-réservoirs. Quelques travaux de tôlerie interne mineurs restent à effectuer dans quelques réservoirs du train CIL B. Trois modules du train CIL A et un module du train CIL B sont terminés. Le préassemblage des agitateurs CIL et des tamis inter-réservoirs a commencé.

Les travaux sur les plus petits réservoirs de l’usine de traitement, notamment les réservoirs d’élution, de solution mère et de services d’eau, sont en cours. Tous les matériaux de fabrication du projet sont terminés et en transit vers le site. Le montage des réservoirs de l’installation de stockage de combustible progresse plus rapidement que prévu.

Les paliers des tourillons du broyeur SAG ont été installés sur les fondations et alignés. Six segments de la virole du broyeur SAG ont été montés et le boulonnage des brides est en cours. Les têtes et les tourillons du broyeur SAG sont arrivés au port et sont en attente de dédouanement. Les patins de lubrification du broyeur SAG ont été installés.

Les travaux de structure, de mécanique et de tuyauterie avancent bien, avec 370 tonnes (soit 22 % d’achèvement) montées ou préassemblées pour les équipements de concassage primaire, de récupération, de broyage, de supports de tubes et de lixiviation.

La construction de la digue principale du TSF se poursuit lorsque les conditions météorologiques le permettent. Elle se situe à un niveau moyen de 416 mètres dans la partie nord et de 411 mètres dans la partie sud.

En juillet, l’équipe électrique a été mobilisée et les premiers travaux ont commencé dans l’usine de traitement et la centrale électrique. Une augmentation constante des effectifs est prévue tout au long des mois d’août et de septembre. L’installation des échelles à câbles progresse bien dans l’usine et la centrale électrique, et l’installation des échelles dans les salles de commande est presque terminée. L’infrastructure des conduits HT souterrains dans l’usine de traitement et la centrale électrique est presque terminée. Les premières installations d’appareillages de commutation haute tension débuteront dans les prochains jours.

L’installation du broyeur progresse régulièrement, l’équipe s’étoffant mi-août afin de permettre le début des travaux sur les broyeurs semi-autogènes et à boulets.

Opérations

La mobilisation de l’entreprise de services miniers suit son cours : 70 % des équipements de la Tranche 1 ont été livrés sur site. Le reste des équipements devrait arriver d’ici le 30 août 2025 et la livraison de la Tranche 2 est prévue pour le 30 septembre 2025, comme prévu. Les activités de développement minier respectent le calendrier établi.

La mobilisation de l’entreprise de forage et de dynamitage est en cours et se déroule comme prévu.

Figure 6 : progression du montage de la structure métallique du concasseur primaire (13 août 2025)

Figure 7 : vue de l’intérieur de la chambre de récupération (19 août 2025)

Figure 8 : centrale électrique : début du montage de la structure métallique et salle de commande en voie d’achèvement (13 août 2025)

Figure 9 : forage de contrôle de la teneur de la fosse Sabali et construction de la route de transport vers l’usine de traitement (19 août 2025)

Figure 10 : déchargement d’une des quatre centrales électriques sur un camion en direction du site (11 août 2025)

Figure 11 : traversée du fleuve Niger de l’un des quatre segments de la virole du broyeur à boulets en route vers le site (8 août 2025)

Prochaines étapes

Poursuite du montage de la structure métallique dans l’usine de traitement afin d’ouvrir les fronts de travail pour les travaux électriques.

Poursuite de l’installation des équipements mécaniques au fur et à mesure de leur réception sur le site.

Début de l’installation de la tuyauterie dans l’usine de traitement, au fur et à mesure de la réception des matériaux sur le site.

Poursuite de l’installation du broyeur.

Achèvement du montage de l’acier du bâtiment de la centrale et début de l’installation des équipements auxiliaires à l’intérieur.

Attribution des contrats d’exploitation et de maintenance du laboratoire et de la centrale.

Poursuite des travaux de développement minier.

Poursuite des forages à la fosse de Sabali.

Signature d’un accord avec le prestataire sélectionné pour la fourniture, l’installation et l’exploitation de la centrale solaire photovoltaïque.



Robex confirme l’avancement satisfaisant de la construction du projet de Kiniero. Le calendrier de la première coulée d’or s’établit toujours au quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

La bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation, tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, directeur général et président-directeur général

Alain William, directeur financier

E-mail : investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Contact pour les Investisseurs et les Médias :

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

INFORMATIONS ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations avancées dans ce communiqué de presse contiennent des « déclarations prospectives » et/ou des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de donner des informations sur les attentes et projections actuelles de la direction de la Société (la « Direction »), afin de permettre aux investisseurs et autres lecteurs du présent communiqué de mieux appréhender les plans d’affaires, les performances financières et la situation financière de la Société.

Les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse décrivant des estimations, attentes, prévisions, objectifs, prédictions, projections ou stratégies de la Société ou de sa Direction peuvent caractériser des « déclarations prospectives » et s’identifier par l’emploi du conditionnel ou de termes prospectifs tels que « viser », « anticiper », « tabler sur », « croire », « pouvoir », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur(e) », « orientation », « orienter », « indication », « avoir l’intention de », « intention », « probable », « peut », « pourrait », « objectif », « opportunité », « perspective », « plan », « potentiel », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou « serait », ou d’autres déclinaisons de signification semblable ou leur forme négative. Les déclarations prospectives se rapportent également à toute autre déclaration ne relevant pas de faits historiques. En particulier, et sans s’y limiter, ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la Convention de prêt, notamment en ce qui concerne la satisfaction des conditions préalables qui y sont stipulées, la capacité de la Société à utiliser le produit de la première tranche, sa capacité à prélever ultérieurement les sommes nécessaires, le développement du projet aurifère Kiniero et l’émission d’actions gratuites.

Les déclarations et informations prospectives reposent sur certaines hypothèses et d’autres facteurs importants qui, s’ils se révélaient faux, pourraient faire en sorte que les performances, réalisations ou résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des performances, réalisations ou résultats futurs qui y sont exprimés ou sous-entendus. Rien ne garantit que ces déclarations ou informations s’avéreront exactes. Lesdites déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses, notamment la capacité de la Société à exécuter ses plans relatifs au projet aurifère de Kiniero conformément à l’étude de faisabilité qui s’y rapporte, laquelle est susceptible d’être mise à jour, et le tout conformément au calendrier révisé précédemment communiqué par la Société ; sa capacité à mener à bien ses programmes d’exploration et de développement prévisionnels ; l’absence de conditions défavorables sur le projet aurifère de Kiniero ; le défaut de retards opérationnels imprévus ; le défaut de retards majeurs dans l’obtention des permis nécessaires ; le maintien des cours de l’or à un niveau permettant la rentabilité du projet aurifère de Kiniero ; la capacité de la Société à continuer de lever les fonds nécessaires au financement de ses activités ; la possibilité de concrétiser les estimations de ses ressources et réserves minérales ; les hypothèses portant sur les stratégies commerciales actuelles et à venir, les conditions géopolitiques et économiques aussi bien locales que mondiales, et celles visant l’environnement dans lequel la Société exerce et exercera ses activités à l’avenir ; la capacité de la Société à finaliser l’enregistrement de ses actions ordinaires sur la bourse australienne (ASX) et le calendrier correspondant ; la satisfaction des conditions préalables prévues dans le contrat de financement ; l’accès de l’emprunteur aux fonds mis à disposition selon les dispositions du même contrat de financement ; et l’utilisation par l’emprunteur de tout montant perçu dans le cadre du contrat de financement aux fins identifiées par la Société.

Certains facteurs importants sont susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre les performances, réalisations ou résultats réels de la Société et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, et notamment, sans toutefois s’y limiter, le risque que l’emprunteur ne soit pas en mesure de remplir les conditions préalables au tirage établies dans le contrat de financement, et ne soit ainsi pas en mesure d’emprunter tout ou partie du montant en principal autrement disponible en vertu du même contrat ; le risque qu’elle ne soit pas en mesure de générer des flux de trésorerie suffisants ou de mener à bien des opérations de financement par emprunt ou par capitaux propres ultérieures lui permettant de rembourser les montants empruntés en vertu du contrat de financement ; le risque que les débiteurs désignés dans le contrat de financement soient dans l’incapacité de respecter les clauses financières et autres clauses restrictives qui y sont prévues, donnant lieu à un cas de défaut de paiement ; les risques géopolitiques et les enjeux de sécurité liés à ses opérations en Afrique de l’Ouest, y compris l’incapacité de la Société à faire valoir ses droits et l’éventualité de troubles civils ou d’actes de désobéissance civile ; les fluctuations des cours de l’or ; les limitations des estimations des réserves et des ressources minérales de la Société ; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers ; le remplacement de ses réserves minérales épuisées ; le nombre limité de ses projets ; le risque que le projet aurifère de Kiniero ne parvienne jamais au stade opérationnel n’atteigne jamais la phase de production (notamment en raison d’un manque de financement) ; les besoins en capitaux de la Société et son accès aux financements ; les évolutions de nature législative, réglementaire ou comptable affectant la Société, y compris les normes en matière d’environnement, de santé et de sécurité et leurs effets sur ses activités ; les participations et les redevances payables à des tiers ; la volatilité des cours et la disponibilité des matières premières ; l’instabilité du système financier mondial ; l’incertitude associée à l’imposition par un pays, y compris, de manière non exhaustive, les États-Unis, de droits de douane sur les biens ou services importés d’autres pays et leurs incidences sur les chaînes d’approvisionnement de la Société ; les effets d’une forte inflation, comme l’augmentation des prix des matières premières ; les fluctuations des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien particulièrement, devise dans laquelle la Société lève actuellement ses financements par capitaux propres ; le risque de tout litige en cours ou à venir contre la Société ; les restrictions sur les transactions entre la Société et ses filiales étrangères ; la volatilité du cours de ses actions ordinaires ; les risques fiscaux, y compris les évolutions de législation fiscale ou les évaluations fiscales de la Société ; l’obtention et le maintien des titres fonciers ainsi que des permis et licences nécessaires aux opérations en cours de la Société ; les ajustements des paramètres du projet et/ou des évaluations économiques à mesure que les plans se précisent ; le risque que les charges réelles dépassent le budget prévisionnel ; les problèmes techniques géologiques, miniers et d’exploration ; la défaillance d’installations, d’équipements ou de processus ne fonctionnant pas comme prévu ; les accidents, les conflits sociaux et les autres risques propres à l’industrie minière ; les retards dans l’obtention d’autorisations gouvernementales ou de financements ; les effets des crises sanitaires sur les activités de la Société ; ses relations avec ses employés et autres partenaires, y compris les gouvernements locaux et les collectivités des pays où elle exerce ses activités ; le risque de toute violation des lois anticorruption applicables, des réglementations sur le contrôle des exportations, des programmes de sanctions économiques et des lois connexes ; le risque que la Société soit confrontée à des conflits avec des mineurs artisanaux ; la concurrence avec d’autres sociétés minières ; la dépendance de la Société à l’égard de sous-traitants tiers ; la dépendance de la Société à l’égard de cadres dirigeants clés et de personnel hautement qualifié ; l’accès de la Société à des infrastructures adéquates ; les risques liés aux éventuelles responsabilités de la Société concernant ses installations de stockage de résidus ; les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ; les dangers et risques normalement associés à l’exploration minérale ainsi qu’au développement et à la production aurifères ; les problèmes liés aux conditions météorologiques et climatiques ; le risque de défaillance des systèmes informatiques et de menaces de cybersécurité ; le risque que la Société ne puisse pas finaliser l’inscription de ses actions ordinaires à l’ASX dans le délai prévu, voire pas du tout ; le risque que l’Emprunteur ne puisse pas accéder aux produits du Financement par Dette ou utiliser tout montant reçu en vertu du Contrat de Crédit aux fins identifiées par la Société ; et le risque que la Société ne puisse pas s’assurer contre tous les risques potentiels liés à ses activités.

Si la Société estime que ses anticipations reposent sur des hypothèses raisonnables et si elle s’est efforcée d’identifier les facteurs majeurs pouvant entraîner des actions, événements ou résultats réels nettement différents de ceux décrits dans les informations prospectives, d’autres facteurs sont susceptibles d’entraîner des actions, événements ou résultats différents des anticipations, estimations et prévisions. Si ces facteurs susceptibles d’affecter la Société ne sont pas recensés de manière complète et exhaustive, ils doivent cependant être analysés avec soin. Rien ne garantit que les informations prospectives se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

La Société décline toute obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances, les estimations, hypothèses ou opinions de la Direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment.

Les informations prospectives figurant dans le présent communiqué sont présentées dans le but d’aider les investisseurs à appréhender les performances et les résultats financiers et d’exploitation attendus de la Société aux dates indiquées et pour les périodes se terminant à ces dates, en accord avec ses plans et objectifs, et peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins.

Veuillez également vous référer au chapitre « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Internet de la Société, à l’adresse www.robexgold.com pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs de risque pouvant entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux repris dans les présentes déclarations prospectives. Cette mise en garde s’applique expressément à toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse.

Les figures jointes à la présente annonce sont disponibles sur

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e6f1abb-286f-4c5a-8673-aff205ee5b0d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abf8bb78-0878-4eb1-bf6d-3f06b591d466

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37721568-35ef-4546-a944-c57b45132cdc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fec5848-a524-4736-b8b0-2ab7d6aaac5d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02b81e68-99c3-44f1-8558-23f557793bcc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68aff789-d1b7-43f2-a264-dfcb44f0c95d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be1343cd-975a-4301-afb7-44d7dfeada85

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3544e23f-ee32-4ee5-8e55-e91576e1eb31

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d999481-febb-4cc5-8efc-ff3ed322dec2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a90dc0b-0d3f-4e4d-bc39-98f2d175183a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23e25504-1795-4ecc-9f29-f132d54f20e9