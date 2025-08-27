Le Musée canadien de la nature déploie ses ateliers virtuels d’un bout à l’autre du pays

OTTAWA, Ontario, 27 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les ateliers scolaires virtuels du Musée canadien de la nature ont rejoint plus de 9,000 élèves dans toutes les provinces et territoires du pays en 2024-2025. Ces ateliers sont offerts tout à fait gratuitement grâce au généreux soutien de la Fondation Jane Atkinson Smith et de la Fondation TD des amis de l’environnement.

Angeline Laffin, vice-présidente de l’expérience et de l’engagement au Musée, se réjouit du rayonnement exceptionnel des activités de cette année. « Ce rayonnement témoigne de notre volonté d’ouvrir les portes des sciences naturelles à tous les élèves du Canada, sans exception. La bonne nouvelle ? Les ateliers virtuels resteront gratuits pour l’année scolaire 2025-2026 ! »

Les éducateurs et les éducatrices de tout le Canada sont donc invités à s’inscrire pour les ateliers virtuels et les programmes scolaires sur place de 2025-2026.

Le Musée enrichit toujours son offre d’ateliers scientifiques. Aux séances sur la géologie, les cuvettes de marée et les adaptations des oiseaux s’ajoute maintenant un programme sur les écosystèmes arctiques destiné aux élèves du secondaire. L’équipe d’animation adapte chaque atelier aux programmes scolaires des provinces et territoires.

Plus de 18 000 élèves ont participé aux ateliers virtuels du Musée depuis leur lancement en mars 2021. Les jeunes découvrent en direct de vrais spécimens grâce au microscope et aux caméras haute définition. Ces séances interactives leur offrent une expérience captivante, où l’émerveillement naît de l’observation rapprochée.

Mme Laffin ajoute : « Nous nous réjouissons à l’idée de nous appuyer sur le succès de l’année dernière et d’atteindre encore plus d’écoles – des centres urbains animés aux communautés éloignées – afin que davantage de jeunes puissent développer une appréciation plus profonde de la biodiversité. »

La programmation scolaire du Musée canadien de la nature comprend également des ateliers sur place pour les élèves de la maternelle à la quatrième année dans son édifice historique du centre-ville d’Ottawa. À partir de l’automne, les groupes scolaires (de la quatrième à la douzième année) pourront explorer les galeries dans le cadre de la visite guidée d’une heure intitulée « Les secrets du Musée », qui leur permettra de découvrir des histoires qui se passent dans les coulisses et plus encore.

Pour de plus amples renseignements sur les ateliers scolaires offerts virtuellement et sur place, visitez nature.ca/ateliers.

Le Musée Canadien de la nature se situe au 240, rue McLeod à Ottawa (Ontario). Consultez les pages du Musée dans les médias sociaux : Instagram, Facebook, YouTube et X.

Profil du Musée canadien de la nature

Le Musée canadien de la nature est le musée national d’histoire naturelle et de sciences naturelles du Canada. Il stimule notre compréhension et notre amour de la nature à travers quatre piliers essentiels : données scientifiques, partage des connaissances, engagement du public et émerveillement. Sa mission s’accomplit grâce à des recherches rigoureuses, à une impressionnante collection de 15 millions de spécimens, à des programmes éducatifs innovants, à des expositions exceptionnelles et à un site Web interactif, nature.ca.

