Émission d'actions et avis de clarification

PERTH, Australie et TORONTO, 27 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour faire suite au communiqué publié sur l'ASX le 20 juin 2025 et après avoir obtenu l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale du 20 août 2025, Cygnus Metals Limited (« Cygnus » ou la « Société ») annonce avoir émis un total de 1 162 790 actions ordinaires entièrement libérées (« actions ») en faveur d’un mandataire de l’administrateur non dirigeant Raymond Shorrocks au prix de 0,086 $ AU chacune, permettant de lever 100 000 $ AU (avant les frais).

Cygnus a émis les actions sans divulgation en vertu de l'article 708A(5) de la Corporations Act 2001 (Cth) (« Loi »). En ce qui concerne ces actions émises, conformément à l'article 708A(6) de la Loi, la Société donne avis en vertu du paragraphe 708A(5)(e) que :

1. la Société a émis les actions sans divulgation en vertu de la partie 6D.2 de la Loi; et 2. à la date du présent avis : a) la Société s'est conformée aux dispositions du chapitre 2M de la Loi telles qu'elles s'appliquent à la Société; b) la Société s'est conformée aux articles 674 et 674A de la Loi; et c) à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessous, il n'existe aucune information exclue au sens des articles 708A(7) et 708A(8) de la Loi qui doit être divulguée en vertu de l'article 708A(6)(e) de la Loi.



Comme annoncé précédemment, la Société poursuit ses programmes d'exploration et de forage sur son projet de cuivre-or Chibougamau, au Québec, et attend les résultats d'analyse de son programme de forage actuel (qui est toujours en cours). La Société annoncera les résultats d'analyse lorsqu'elle sera en mesure de terminer la compilation et l'interprétation de toutes les données, conformément à ses obligations d'information continue, au Code JORC et aux règles de cotation de l'ASX.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam Ernest Mast Médias: Président exécutif Président et directeur général Paul Armstrong T: +61 8 6118 1627 T: +1 647 921 0501 Read Corporate C: info@cygnusmetals.com C: info@cygnusmetals.com T: +61 8 9388 1474



À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.