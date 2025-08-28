ZRG acelera su crecimiento en América Latina con expansión en México y Perú

ROCHELLE PARK, Nueva Jersey y CIUDAD DE MÉXICO y LIMA, Perú, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZRG, la firma de asesoría de talento de servicio completo de más rápido crecimiento en el mundo, anunció hoy una importante expansión de su presencia en América Latina, con el fortalecimiento de sus operaciones en México y el lanzamiento de operaciones en Perú. Sobre la base de su liderazgo en el mercado establecido en Brasil, ZRG está reforzando sus capacidades en una región dinámica posicionada para un crecimiento explosivo.

Lideran la expansión de ZRG en América Latina, Eduardo Taylor y Gerardo Reynoso en México, y Álvaro Collas en Perú. En conjunto, representan un equipo regional unificado con vasta experiencia en búsqueda de ejecutivos, colaboración transfronteriza y estrategias de talento. Con una base sólida en México y Perú, además de mandatos activos en América Central y la región andina, este equipo está posicionado de manera única para impulsar el crecimiento de ZRG en América Latina.

"Nuestros clientes navegan en mercados complejos y de rápida evolución, y necesitan socios que puedan seguir el ritmo", dijo Nate Frank, presidente de búsqueda de ejecutivos en ZRG. "Con una sólida posición de liderazgo ya en Brasil, nuestra expansión de México y en Perú mejora nuestra capacidad para ofrecer las soluciones de talento adecuadas en toda la región, dondequiera que nuestros clientes las necesiten".

La expansión trae profesionales experimentados a la firma que además de contar con una profunda experiencia en diversos sectores, también entienden los matices culturales de los diversos países que conforman la región.

Álvaro Collas asesora a juntas directivas y equipos ejecutivos en la alineación del liderazgo con la estrategia empresarial, apoyando en más de dos décadas de experiencia en consultoría, finanzas, minería, tecnología y emprendimiento.

Gerardo Reynoso es un socio experimentado en búsqueda de ejecutivos, reconocido por dirigir nombramientos de altos directivos y C-suite en sectores como consumo, minorista, ciencias biológicas, entre otros sectores, en todo México y América Latina.

Eduardo Taylor aporta con 30 años de experiencia en búsqueda de ejecutivos, especializándose en productos industriales y de consumo y empresas familiares, además de colaborar con corporaciones multinacionales y conglomerados mexicanos.



Con esta expansión, la firma agrega 12 nuevos miembros de equipo en América Latina, mejorando su equipo de profesionales especializados que traen perspectivas de mercado y soluciones de talento habilitadas por la tecnología. Este crecimiento reafirma por qué ZRG continúa siendo la firma de asesoría de talento de servicios completo de más rápido crecimiento en el mundo: entrega de herramientas basadas en datos, tecnología avanzada y un toque personalizado a escala.

“Este es un momento emocionante para todo nuestro equipo latinoamericano”, dijo Denys Monteiro, director ejecutivo de ZRG Brasil. "Al dar la bienvenida a nuevos colegas en México y Perú, estamos generando impulso en toda la región, profundizando las bases que hemos estado sentando desde 2016 y ampliando nuestra capacidad de asociarnos con los clientes de manera aún más sólida".

El sector se encuentra en un punto de inflexión crítico: cada vez más clientes buscan socios que puedan combinar una verdadera plataforma global con herramientas digitales patentadas y el toque local y personalizado de una firma boutique. El modelo de ZRG cumple con las tres dimensiones, ofreciendo soluciones de liderazgo más rápidas, transparentes y mejor alineadas con la manera en que las empresas compiten hoy.

Acerca de ZRG

ZRG es una firma global de asesoría de talento que está revolucionando la forma en que las empresas contratan y gestionan el talento. Con un enfoque basado en datos para la búsqueda de ejecutivos y profesionales, ZRG está transformando la manera en que los clientes conciben la identificación del mejor talento. La plataforma digital Zi de la empresa integra inteligencia de talento, perspectivas de candidatos y mejoras de procesos para realizar búsquedas de ejecutivos de manera más ágil y con resultados comprobados superiores.

Respaldada por el inversor de capital privado RFE Investment Partners, ZRG es la empresa de más rápido crecimiento en el sector de búsqueda, ofreciendo un conjunto completo de servicios de búsqueda retenida, talento bajo demanda y soluciones de consultoría y asesoramiento en América, Asia, Europa y Australia.

Acerca de RFE Investment Partners

Fundada en 1979, RFE Investment Partners es una firma de inversión de capital privado con una amplia trayectoria en adquisiciones de pequeña escala y una estrategia comprobada para impulsar el crecimiento de las empresas. RFE equipa a las empresas con las capacidades y los recursos necesarios para escalar, aprovechando su amplia experiencia operativa, pericia financiera y extensa red empresarial del equipo de RFE. Con más de 75 transacciones de adquisiciones de pequeña escala, RFE ha guiado de forma consistente a sus compañías de portafolio a lo largo de múltiples ciclos económicos, impulsando la creación de valor. En diciembre de 2018, RFE invirtió en ZRG para ofrecer las herramientas y la guía necesarias para expandir sus capacidades y su oferta de productos a escala internacional.