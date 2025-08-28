ZRG Acelera Crescimento na América Latina com Expansão no México e Peru

ROCHELLE PARK, NJ e CIDADE DO MÉXICO e LIMA, Peru, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ZRG, empresa de consultoria de talentos de serviço completo que mais cresce no mundo, anunciou hoje uma grande expansão da sua presença na América Latina, com uma presença mais profunda no México e o lançamento de operações no Peru. Com base na sua liderança de mercado estabelecida no Brasil, a ZRG está reforçando sua capacidade em uma região dinâmica pronta para um crescimento explosivo.

Liderando a expansão da ZRG na América Latina estão Eduardo Taylor e Gerardo Reynoso, no México, e Alvaro Collas, no Peru. Juntos, eles representam uma equipe regional unificada e com profunda experiência em busca de executivos, colaboração transfronteiriça e estratégia de talentos. Com uma base sólida no México e no Peru e mandatos ativos na América Central e na região andina, esta equipe está singularmente posicionada para impulsionar o crescimento da ZRG na América Latina.

“Nossos clientes estão navegando em mercados complexos e em rápida mudança, e precisam de parceiros que possam acompanhar o ritmo”, disse Nate Frank, Presidente de Executive Search da ZRG. “Com uma forte posição de liderança já no Brasil, nossa expansão no México e no Peru aumenta nossa capacidade de fornecer as soluções de talentos certas em toda a região, onde quer que nossos clientes mais precisem de nós.”

A expansão traz profissionais experientes para a empresa, com uma profunda experiência em diferentes setores e nuances culturais dos diversos países que compõem a região.

Collas é consultor de diretorias e equipes executivas quanto ao alinhamento da liderança com a estratégia dos negócios, com base em mais de duas décadas de experiência em consultoria, finanças, mineração, tecnologia e empreendedorismo.

Reynoso é um parceiro experiente em busca de executivos, reconhecido por orientar nomeações de C-suite e liderança de setores de consumo, varejo, ciências da vida, entre outros, em todo o México e América Latina.

Taylor tem 30 anos de experiência em recrutamento de executivos, especializado em empresas industriais, de produtos de consumo e familiares, além de trabalhar com empresas multinacionais e conglomerados mexicanos.



Com essa expansão, a empresa adiciona 12 novos membros à equipe na América Latina, aprimorando seu banco de profissionais experientes com insights de mercado e soluções de talentos habilitadas por tecnologia. Esse crescimento ressalta porque a ZRG continua a ser a empresa de consultoria de talentos de serviço completo que mais cresce no mundo: fornecendo ferramentas baseadas em dados, tecnologia avançada e um toque personalizado em escala.

“Este é um momento empolgante para toda a nossa equipe latino-americana”, disse Denys Monteiro, CEO da ZRG Brasil. “Com a adição dos novos colegas no México e no Peru, estabelecemos um momento em toda a região, aprofundando as bases estabelecidas em 2016 e expandindo nossa capacidade de parceria com os clientes de forma ainda mais poderosa.”

A indústria atingiu um ponto de inflexão decisivo: cada vez mais clientes procuram parceiros que possam combinar uma plataforma verdadeiramente global com ferramentas digitais proprietárias, e o toque local e personalizado de uma boutique. O modelo da ZRG atende a todos os três, fornecendo soluções de liderança mais rápidas, mais transparentes e mais bem alinhadas com a forma como as empresas competem hoje.

Sobre a ZRG

A ZRG é uma empresa global de consultoria de talentos que está revolucionando a forma como as empresas contratam e gerenciam talentos. Com uma abordagem baseada em dados para a busca executiva e profissional, a ZRG está mudando a maneira como os clientes pensam em encontrar os melhores talentos. A plataforma Zi digital da empresa, combina inteligência de talentos, insights de candidatos e melhorias de processos para entregar buscas de executivos mais rápidas e com melhores resultados comprovados.

Apoiada pelo investidor de RFE Investment Partners de capital privado, a ZRG é a empresa que mais cresce no setor de pesquisa, oferecendo um conjunto completo de soluções de pesquisa talentos contratadas e sob demanda, e de consultoria nas Américas, Ásia, Europa e Austrália.

Sobre a RFE Investment Partners

Fundada em 1979, a RFE Investment Partners é uma investidora de capital privado com longo histórico de compra de pequenos patrimônios e uma estratégia comprovada para crescimento dos negócios. A RFE equipa as empresas com os recursos e capacidades de escala, aproveitando a extensa experiência operacional, perspicácia financeira e ampla rede de negócios da equipe da RFE. Com mais de 75 pequenas transações de aquisição, a RFE vem orientando consistentemente as empresas do portfólio durante vários ciclos de negócios, além de conduzir a criação de valor. Em dezembro de 2018, a RFE investiu na ZRG, fornecendo as ferramentas e orientações necessárias para a expansão dos recursos e da oferta de produtos da empresa em uma escala internacional.