UAB “Valstybės investicinis kapitalas“ valdybos sprendimai

Valstybinės valdomos įmonės UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ juridinio asmens kodas 305611945 valdyba priėmė sprendimą pritarti UAB „EPSO-G Invest“ bendrovės įstatinio kapitalo didinimui. UAB „Valstybinis investicinis kapitalas“ iki šiol valdė 49 proc. UAB „EPSO-G Invest“ įmonės akcijų. UAB „EPSO-G Invest“ juridinio asmens kodas 306949519 įstatinis kapitalas didinamas 3 655 600 EUR suma nuo 3 750 000 EUR iki 7 405 600 EUR, išleidžiant 3 655 600 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų 1 EUR nominaliosios vertės UAB „EPSO-G Invest“ akcijų, akcijos emisijos kaina yra 10 EUR.
UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ valdyba taip pat pritarė UAB „EPSO-G Invest“ paprastųjų vardinių nematerialiųjų 1 791 244 vnt. akcijų, kurių bendra emisijos kaina yra lygi 17 912 440 EUR, įsigijimui.
Kontaktinis asmuo:
Vaidas Daktariūnas
UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ generalinis direktorius
Tel: +370 618 29216
E-mail: info@vika.lt