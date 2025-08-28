[Communiqué de presse] Le Groupe iliad confirme son leadership en Europe et améliore sa rentabilité

Communiqué de presse

Paris, le 28 août 2025 à 08h00

Le Groupe iliad confirme son leadership en Europe et améliore sa rentabilité

Un leadership de la croissance en Europe confirmé

Des indicateurs économiques en forte croissance : EBITDAaL +10%, Free Cash-Flow Opérationnel 1 +20%

Une structure financière de plus en plus solide avec un levier financier en baisse à 2,3x

Toutes les géographies contribuent à la très bonne performance du Groupe au 1er semestre et notamment l’Italie qui voit son OFCF Mobile progresser de 73% sur 12 mois à 91 millions d’euros

Le Groupe iliad démontre ce semestre sa capacité à concilier croissance et amélioration de son modèle économique dans un environnement de marché mature et très compétitif. Depuis plus de 3 ans, le Groupe est ainsi n°1 de la croissance parmi les grands groupes télécoms européens. En France, le Groupe iliad est le seul opérateur en croissance organique parmi les 4 opérateurs nationaux, en Italie, iliad Italia est n°1 des recrutements sur le Mobile pour le 29ème trimestre consécutif. Dans toutes ses géographies, le Groupe iliad est à l’offensive, poursuivant sa stratégie de conquête de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités.



Avec un chiffre d’affaires Services en hausse de 4,3%, un EBITDAaL en hausse de 10%, un Free Cash-Flow Opérationnel en hausse de 20% et un EFCF2 atteignant 942 millions d’euros, le Groupe iliad affiche ce semestre une performance économique très solide dans ses trois géographies. Grâce à ses participations stratégiques dans les opérateurs Tele2, Eir et dans IFT, le Groupe bénéficie de plusieurs sources de création de valeur qui viennent renforcer encore sa solidité économique.



La qualité de service du Groupe iliad est par ailleurs reconnue dans tous les pays où il opère, puisqu’il enregistre ce semestre un taux de satisfaction abonné particulièrement élevé. En France, Free a été reconnu opérateur n°1 de la Satisfaction Abonné par l’Arcep en avril3. En France, en Italie et en Pologne, le Groupe a maintenu de très bons NPS4 ces derniers mois – et notamment en Pologne, où Play a enregistré son meilleur NPS mobile depuis plus de 4 ans.



Partout, le Groupe iliad est à l’offensive. En France et en Italie, le Groupe a lancé de nouvelles offres Fixe pour conquérir de nouveaux segments de marché (Freebox Pop S et nouvelle Freebox Pro en France, iliadbox Super en Italie). En Pologne, PŚO5 a annoncé l’acquisition de 100% d’Elsat, filiale du groupe Vectra, qui va permettre à PŚO d’augmenter son nombre de foyers adressables en fibre de près de 700 000 unités dans plus de 80 villes. Le Groupe a aussi poursuivi sa stratégie d’investissement dans les infrastructures dédiées au cloud et à l’IA en Europe à travers des partenariats. Début mai, OpCore6 a finalisé un 1er financement syndiqué de 650 millions d’euros afin d’investir dans de nouveaux datacenters de plus de 100 megawatts en France et en Europe. Sur tous ses marchés, le Groupe se tient prêt à saisir les opportunités de croissance qui se présentent.

Le leader de la croissance en Europe

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 3,8% et de 4,3% hors vente d’équipements7, le Groupe iliad reste leader de la croissance parmi les grands groupes européens ce semestre. La France voit son chiffre d’affaires Services progresser de 2,7%8, iliad étant le seul opérateur en croissance organique parmi les 4 opérateurs nationaux. Hors vente d’équipements, la Pologne a progressé de 7,2%, portée par une croissance organique de 5,1% et un effet de change favorable. L’activité en Italie a vu son chiffre d’affaires Services augmenter de 9,4%, iliad Italia conservant sa place de n°1 de la croissance sur un marché où l’intensité concurrentielle reste très forte.



En France, Free mise sur la qualité de service, la satisfaction des abonnés, la générosité de ses offres et ses tarifs bloqués9. Dans un contexte de marché extrêmement concurrentiel, le Groupe maintient sur ce marché sa stratégie d’équilibre entre valeur et volumes, la base d’abonnés demeurant stable par rapport au 1er trimestre.



En Pologne, Play a conservé ce semestre sa 1ère place sur les statistiques de portabilité mobile (10ème trimestre consécutif) et enregistre 65 000 nouveaux abonnés nets forfaits sur la période. L’opérateur a maintenu sa stratégie du more for more10, avec une croissance en monnaie locale des revenus mobiles facturés aux abonnés en progression de 8% au 1er semestre. Les recrutements nets en Haut et Très Haut Débit ont atteint 10 000 unités dans un marché très promotionnel.



En Italie, iliad Italia a conservé pour le 29ème trimestre consécutif sa place de leader des recrutements de nouveaux abonnés Mobile. 287 000 nouveaux abonnés nets Mobile ont rejoint la marque au 2nd trimestre, portant à 505 000 le nombre total de nouveaux abonnés recrutés au 1er semestre malgré le maintien de l’agressivité commerciale des concurrents. iliad Italia est également leader11 des recrutements sur le Haut et Très Haut Débit avec 72 000 nouveaux abonnés Fibre recrutés ce semestre.





Un modèle économique robuste

L’EBITDAaL du Groupe a progressé de 10,1%12 à 2,05 milliards d’euros au 1er semestre. La marge d’EBITDAaL progresse quant à elle de 2,3 points à 40,2% et s’améliore dans les 3 pays. Cette croissance vient confirmer la robustesse du modèle économique du Groupe, basé sur un fort levier opérationnel et une gestion stricte des dépenses. Le résultat net du 1er semestre 2025 s’élève à 700 millions d’euros, en très forte hausse par rapport au 1er semestre 2024 (+449 millions d’euros) suite à la plus-value réalisée dans le cadre de la cession de 50% d’OpCore fin mars 2025.



Les investissements du Groupe (hors fréquences) au 1er semestre se sont élevés à 878 millions d’euros, en légère baisse par rapport au 1er semestre 2024. Sur les 12 derniers mois, le Groupe a investi 20% de son chiffre d’affaires, notamment dans la couverture 4G/5G des 3 pays où il opère et dans ses activités B2B (connectivité, cloud et capacités de calcul).



Le Free Cash-Flow opérationnel du Groupe a progressé de 20% au 1er semestre pour atteindre 1,2 milliard d’euros. Toutes les géographies contribuent à cette forte croissance, et notamment les activités Mobile en Italie contribuant pour près de 100 millions d’euros13 ce semestre. Cette forte croissance, combinée aux produits de la cession de 50% d’OpCore reçus fin mars 2025, contribuent à améliorer encore la structure financière du Groupe, avec un levier financier abaissé à 2,3x à fin juin 2025 contre 2,7x à fin 2024. A fin juin 2025, le niveau de liquidités du Groupe se maintient à un niveau élevé, avec 1,5 milliard d’euros de trésorerie et 2,5 milliards d’euros de disponibilités après la distribution de dividendes de 119 millions d’euros fin juin.



Au cours du 1er semestre, le Groupe iliad a étendu ses maturités avec l’extension de ses facilités de crédit syndiqué en Pologne sur une durée de 4 ans (de 2026 à 2030), pour un montant total de 8 milliards de zlotys et refinancé fin juin ses échéances de Schuldschein 2025 pour un montant de 185 millions d’euros. Le Groupe se félicite du relèvement de son outlook de Stable à Positif par les 3 agences de notation (Moody’s, S&P et Fitch).

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad : « Ce premier semestre confirme la force et la singularité de notre modèle. Dans un marché mature et ultra-concurrentiel, nous sommes le seul opérateur télécom européen à afficher une telle dynamique de croissance. Cette performance, portée par l’engagement de nos équipes, une politique d’innovation unique et un pilotage rigoureux de nos coûts, nous permet de renforcer encore notre solidité financière. Cette dynamique nous permet de continuer à investir massivement dans les piliers de la souveraineté numérique européenne avec nos initiatives dans le Cloud, les infrastructures dédiées à l’IA et la connectivité de demain. »

Principaux indicateurs opérationnels14 au 30.06.2025

GROUPE (chiffres en millions) T2 2025 T1 2025 Variation







Nombre d’abonnés mobile 41 41 - Nombre d’abonnés fixes 10 10 - NOMBRE TOTAL D’ABONNES 51 51 -





France (chiffres en millions sauf exceptions) T2 2025 T1 2025 Variation







Nombre d’abonnés mobiles 15,5 15,5 - Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 11,9 11,9 - Dont Forfait Voix 3,6 3,7 -0,1







Nombre d’abonnés Haut Débit / Très Haut Débit 7,6 7,6 - - Dont Fibre 6,4 6,3 +0,1 Taux d’adoption de la Fibre 84,5% 83,2% +1,3pt Prises raccordables en Fibre 39,4 38,8 +0,6







Nombre total d’abonnés France 23,1 23,1 -









Italie (chiffres en millions) T2 2025 T1 2025 Variation Nombre d’abonnés mobile 12,1 11,9 +0,3 Nombre d’abonnés fibre 0,4 0,4 - Nombre total d’abonnés Italie 12,5 12,2 +0,3

POLOGNE (chiffres en millions) T2 2025 T1 2025 Variation Nombre d’abonnés mobiles actifs 13,4 13,3 +0,1 - Dont Forfaits 9,7 9,7 - - Dont Prépayés 3,7 3,7 -







Nombre d’abonnés Haut et Très Haut Débit 1,7 1,7 - Nombre total d’abonnés Pologne 15,5 15,4 +0.1



Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 30 juin 2025 et au 30 juin 2024.

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Var (%) T2 2025 T2 2024 Var (%) Chiffre d'affaires consolidé 5 086 4 902 +3,8% 2 551 2 471 +3,3% Chiffre d'affaires Services15 4 693 4 498 +4,3% 2 353 2 284 +3,0% Chiffre d'affaires Equipements 392 404 -2,8% 198 187 +6,0%





Chiffre d'affaires France 3 273 3 197 +2,4% 1 640 1 611 +1,8% - Services15 3 093 3 020 +2,4% 1 546 1 533 +0,9% - Equipements 180 177 +1,8% 93 78 +19,4%





Chiffre d'affaires Italie 603 552 +9,2% 306 280 +9,1% - Services 599 547 +9,4% 304 278 +9,4% - Equipements 5 5 -5,5% 2 3 -17,7%





Chiffre d'affaires Pologne16 1 214 1 161 +4,6% 607 584 +4,0% - Services 1 007 939 +7,2% 505 478 +5,6% - Equipements 207 221 -6,4% 102 106 -3,2%

Principaux indicateurs financiers du 1er semestre 2025

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 5 086 4 902 +3,8% Dont France 3 273 3 197 +2,4% Dont Italie 603 552 +9,2% Dont Pologne 1 214 1 161 +4,6% Eliminations -5 -8 -33,7%







EBITDAaL Groupe 2 046 1 859 +10,1% Dont France 1 311 1 235 +6,1% Dont Italie 191 147 +29,6% Dont Pologne 544 476 +14,2%







Capex Groupe17 878 888 -1,1% Dont France 629 631 -0,3% Dont Italie 131 124 +5,4% Dont Pologne 118 133 -11,1%







OFCF 1 168 971 +20,3% Dont France 682 604 +12,9% Dont Italie – Mobile18 91 53 +72,8% Dont Pologne 426 343 +23,9%







Résultat net des activités poursuivies 700 251 Ns







30/06/2025 31/12/2024

Endettement net19 9 433 10 300

EBITDAaL 4 037 3 850

Ratio d’endettement 2,3x 2,7x



Glossaire





Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Haut et Très Haut Débit Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre de Téléphonie, ou TV, ou une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.

Taux d'adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d'abonnés FTTH et le nombre d'abonnés Haut et Très Haut Débit.

A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 18 000 collaborateurs au service plus de 50,8 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,0 milliards d’euros en 2024. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin juin 2025, 23,1 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin juin 2025 plus de 12,5 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin juin 2025 15,5 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2024, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et reste le 5ème opérateur internet fixe.

1 OFCF : EBITDAaL moins les investissements hors fréquences.

2 Equity Free-Cash Flow (hors flux nets des remboursements et encaissements d’emprunts)

3 Observatoire de la satisfaction client publié par l’ARCEP le 3 avril 2025. Voir aussi le communiqué de presse publié par Free.

4 Net Promoter Score

5 Joint-venture appartenant à 50% au Groupe iliad et 50% à InfraVia qui dispose du plus grand réseau de fibre optique en open access de Pologne

6 Joint-venture appartenant à 50% au Groupe iliad et 50% à InfraVia dédiée à la conception, la construction et l’exploitation de datacenters

7 Respectivement 3,5% et 4,2% à périmètre et change constants.

8 Pro forma de la déconsolidation d’OpCore (2,4% non ajusté)

9 Prix inchangés sur les 2 forfaits mobiles 2€ et 19€99 jusqu’en 2027.

10 More for more : plus pour plus ;-)

11 Estimations internes parmi les 4 grands opérateurs télécoms italiens.

12 5,1% à périmètre et change constants

13 91 millions d’euros, en croissance de 73%

14 Voir glossaires pour définitions

15 nets des éliminations intragroupe / intersegments

16 EUR/PLN de 4,23127 pour S1 2025 et de 4,31688 pour S1 2024

17 Hors fréquences

18 OFCF pour l’Italie incluant les activités Fibre s’établit à 60 millions d’euros au S1 2025 contre 23 millions d’euros au S1 2024

19 La dette nette est constituée des passifs financiers court terme et long terme, y compris les instruments dérivés (actifs et passifs), déduction faite de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

Ce communiqué de presse ainsi que le rapport financier semestriel sont disposnibles en PDF sur le site de la société www.iliad.fr dans la section "Investisseurs".





