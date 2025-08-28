NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET MEDDELELSE NR. 7/2025

København, den 28. august 2025



FN7/2025 Halvårsmeddelelse - egenkapital genetableret og stærk ordreindgang

Bestyrelsen har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår og på den baggrund fastholdes forventningen til en vækst i ARR på 15–20%. Ligeledes fastholdes forventningen til et EBITDA på ca. DKK 2,1 mio. for regnskabsåret 2025.

Genetablering af Egenkapitalen

Efter en grundig vurdering har selskabets revisor og bestyrelse konkluderet, at betingelserne for indregning af selskabets udskudte skatteaktiv er opfyldt. Skatteaktivet på DKK 6,6 mio. er derfor aktiveret i halvårsregnskabet. Denne regnskabsmæssige post er den primære årsag til det stærke resultat efter skat på DKK 5,1 mio., hvilket har været afgørende for at vende egenkapitalen fra DKK -5,3 mio. ved årets start til et positivt beløb pr. 30. juni 2025.

Fremtidig Styrkelse af Kapitalgrundlaget

Som omtalt i årsrapporten for 2024, har selskabets største aktionærer i henhold til §12.2 i vedtægterne mulighed for at konvertere gæld til aktier. Aktionærerne har pr. 1. december 2025 forpligtet sig til at udnytte denne option, hvilket tilfører yderligere 2,9 mio DKK i egenkapital.

Udvikling

Antallet af nye kunder i første halvår 2025 er steget med over 100% sammenlignet med hele regnskabsåret 2024. Bruttofortjenesten er steget til 2,4 mio. DKK (mod 2,3 mio. DKK i H1 2024). EBITDA forbedres til DKK 444 t. mod DKK -53 t. i H1 2024. Stigningen i bruttofortjeneste afspejler ikke fuldt ud den underliggende vækst, da salgsomkostninger fra 1. januar 2025 afregnes med en højere procentdel af førsteårsomsætningen, hvor udgiften tidligere blev fordelt over tre år.

ARR værdien er steget fra 7,8 mio DKK, til 8,5 mio DKK en stigning på 9%. Der planlægges med øgede omkostninger i 2025 med henblik på at understøtte den forventede vækst.

Ændret finansieringsstruktur, hvor selskabet har modtaget kapitaltilførsel fra investorer frem for traditionel låneoptagelse, har påvirket pengestrømmene i forhold til 2024.

Baggrund

Det globale marked for cybersikkerhed er præget af en markant stigning i både kompleksitet og intensitet af angreb. Trusselsaktører udnytter i stigende grad generative AI-værktøjer til mere sofistikerede social engineering-metoder, herunder deepfake voice-fraud, hvor stemmer efterlignes for at narre Service Desk eller supportfunktioner. Angrebene er dermed ikke længere begrænset til klassiske phishing-kampagner, men omfatter i stigende grad identity-based attacks, kompromittering af privileged credentials og målrettet brug af AI-genereret indhold til at omgå etablerede sikkerhedsprocedurer.

Samtidig skærpes de regulatoriske krav til implementering af Zero Trust-arkitektur, multi-factor authentication (MFA) og identity verification i kritiske processer som Service Desk. Virksomheder intensiverer derfor deres investeringer i løsninger, der kan styrke Identity and Access Management (IAM), beskytte mod advanced persistent threats (APT) og imødegå de nye AI-drevne trusler.

Denne udvikling afspejles i selskabets markedsposition, hvor antallet af nye kunder i første halvår 2025 er steget med mere end 100% sammenlignet med hele regnskabsåret 2024. Væksten er især drevet af det amerikanske marked, men efterspørgslen fra det europæiske marked er ligeledes stigende, understøttet af dialoger med flere potentielle kunder.

Efterspørgslen understøttes af stigende fokus på identitetsverifikation i Service Desk, ofte som konsekvens af hackerangreb, forsøg på angreb eller penetrationstests, der dokumenterer sårbarheder ved social engineering. Offentliggjorte angreb mod bl.a. Qantas og Marks & Spencer samt retssagen Clorox vs. Cognizant (USD 380 mio.) har yderligere skærpet opmærksomheden på området. En gennemgang kendte sager findes her.

Selskabet oplever en markant vækst i antallet af IVM-leads. Målt i forhold til 2023 (indeks 100) viser udviklingen en fortsat stærk stigning. 2025 tallet indeholder leads frem til 20. august 2025.

Year Lead Index 2023 100 2024 218 2025 318

Halvårsrapporten er vedhæftet og kan også findes på hjemmesiden www.fastpasscorp.com fra d. 29 august.

Selskabet offentliggør årsresultat for 2025 den 1.april 2026.

Om FastPassCorp A/S

FastPassCorp A/S udvikler avancerede software- og SaaS-løsninger, der sikrer effektiv og sikker håndtering af adgangsprocesser i store og komplekse organisationer. Virksomhedens to hovedprodukter er FastPass IVM (Identity Verification Manager), som muliggør sikker identitetsvalidering og reducerer risikoen for social engineering og identitetstyveri, samt FastPass SSPR (Self-Service Password Reset), der giver brugere mulighed for sikkert at nulstille og administrere deres adgangskoder uden hjælp fra servicedesk. Med disse løsninger hjælper FastPassCorp organisationer med at beskytte brugeridentiteter, reducere sikkerhedsrisici og samtidig øge produktiviteten. FastPassCorp opererer både nationalt og internationalt gennem et netværk af betroede partnere og forhandlere og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen First North Growth Market under tickeren [FASTPC].

