Bitget Launchpool רושמת למסחר את Bitlayer (BTR) עם מעל 2.7 מיליון אסימונים כתגמולים

Aug. 28, 2025

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, הודיעה על הרישום של Bitlayer (BTR) באזור החדשנות, והוסיפה אותו למסחר בספוט. הפקדות עבור BTR/USDT נפתחו ב-27 באוגוסט 2025, 04:00 (UTC), כאשר המסחר בספוט זמין החל ב-27 באוגוסט 2025, 11:00 (UTC). משיכות יהיו זמינות החל מ-28 באוגוסט 2025, 12:00 (UTC). בנוסף לזמינות למסחר בספוט, Bitget תשיק קמפיין תגמולים בלעדי של Launchpool.

הקמפיין ב-Launchpool יציע 2,756,000 אסימוני BTR בסך הכל. משתמשים זכאים יכולים להשתתף על ידי נעילת BGB או BTR במהלך האירוע, שהתחיל ב-27 באוגוסט 2025, בשעה 11:00 ויתקיים עד ה-30 באוגוסט 2025, בשעה 11:00 (UTC). במאגר הנעילה של BGB, משתמשים יכולים לנעול בין 5 ל-50,000 יחידות BGB, כאשר המגבלות המרביות נקבעות לפי רמת ה-VIP שלהם, על מנת לקבל הזדמנות לזכות בחלק מ-2,466,000 יחידות BTR. במאגר ה-BTR, משתמשים יכולים לנעול בין 20 ל-20,000 אסימוני BTR כדי לקבל חלק מ-290,000 יחידות BTR.

Bitlayer היא חלוצה ביישום הראשון של BitVM. על ידי מיזוג של אבטחה חסרת תקדים עם מנוע חוזים חכמים מהיר במיוחד, Bitlayer משחררת את מלוא הפוטנציאל של Bitcoin DeFi.

Bitlayer, שנבנה על ארכיטקטורת האבטחה המקורית של Bitcoin, בונה גשר BitVM ברמת אמון מינימלית, YBTC לנכסים בעלי תשואה ו-Bitcoin Rollup בתפוקה גבוהה - ומביא תועלת, מהירות ויכולת הרכבה אמיתיים ל-Bitcoin, ומקים תשתית DeFi מלאה עבור האקו סיסטם של Bitcoin.

Bitget ממשיכה להרחיב את ההיצע שלה, וממצבת את עצמה כפלטפורמה מובילה למסחר במטבעות קריפטוגרפיים. הבורסה ביססה מוניטין של פתרונות חדשניים המאפשרים למשתמשים לחקור קריפטו בתוך אקו סיסטם מאובטח של CeDeFi. עם מבחר נרחב של למעלה מ-800 צמדי מטבעות קריפטוגרפיים ומחויבות להרחיב את ההיצע שלה ליותר מ-900 צמדי מסחר, Bitget מחברת משתמשים לאקו סיסטם שונים, כולל ביטקוין, Ethereum, Solana, Base ו-TON. התוספת של Bitlayer לפורטפוליו של Bitget מסמנת צעד משמעותי לקראת הרחבת האקו סיסטם שלה על ידי אימוץ חדשנות DeFi מקורית בביטקוין, פתיחת חוזים חכמים מאובטחים, סיכומים בעלי תפוקה גבוהה ונכסים נושאי תשואה המביאים מהירות, תועלת ויכולת הרכבה חדשים לרשת הביטקוין.

לפרטים נוספים על Bitlayer, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו וחברת Web3המובילה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitgetמניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 לשימוש בבלוקצ'יין. בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

