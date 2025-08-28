Bitget Launchpool traz Bitlayer (BTR) ao mercado com mais de 2,7 milhões em recompensas

VICTORIA, Seychelles, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget principal exchange de criptomoedas e empresa de Web3, anunciou que o Bitlayer (BTR) estará disponível para negociação à vista na Innovation Zone (Zona de Inovação). Os depósitos do par BTR/USDT abrem em 27 de agosto de 2025, às 04h (UTC), a negociação começa em 27 de agosto de 2025, às 11h (UTC), e os saques estarão liberados a partir de 28 de agosto de 2025, às 12h (UTC). Além de estar disponível para negociação à vista, a Bitget vai lançar uma campanha exclusiva de recompensas Launchpool.

A campanha Launchpool oferecerá 2.756.000 BTR em recompensas totais. Usuários elegíveis podem participar bloqueando BGB ou BTR durante o evento, que vai de 27 de agosto de 2025, 11h, até 30 de agosto de 2025, 11h (UTC). No pool de BGB, os usuários podem bloquear entre 5 e 50.000 BGB, com limites máximos determinados pelo nível VIP, para concorrer a uma parcela de 2.466.000 BTR. No pool de BTR, os usuários podem bloquear entre 20 e 20.000 BTR para receber uma parte de 290.000 BTR.

O Bitlayer é pioneiro na primeira implementação do BitVM. Ao unir segurança incomparável com um motor de contratos inteligentes ultrarrápido, o Bitlayer desbloqueia todo o potencial do DeFi no Bitcoin.

Construído sobre a arquitetura de segurança nativa do Bitcoin, o Bitlayer está desenvolvendo o BitVM Bridge de confiança minimizada, um ativo gerador de rendimento YBTC e um Bitcoin Rollup de alta capacidade — trazendo utilidade real, velocidade e composabilidade para o Bitcoin, e estabelecendo uma infraestrutura DeFi completa para o ecossistema Bitcoin.

A Bitget continua expandindo seus serviços, consolidando-se como uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas. A exchange consolidou sua reputação oferecendo soluções inovadoras que permitem aos usuários explorar criptomoedas dentro de um ecossistema seguro CeDeFi. Com uma ampla seleção de mais de 800 pares de criptomoedas e o compromisso de expandir para mais de 900 pares, a Bitget conecta usuários a diversos ecossistemas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, Base e TON. A adição do Bitlayer ao portfólio da Bitget representa um passo significativo na expansão de seu ecossistema, adotando inovações DeFi nativas do Bitcoin, desbloqueando contratos inteligentes seguros, rollups de alta capacidade e ativos geradores de rendimento, trazendo mais velocidade, utilidade e composabilidade para a rede Bitcoin.

