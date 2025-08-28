Bitlayer (BTR) 於 Bitget Launchpool 上市，獎勵逾 270 萬枚代幣

維多利亞，塞舌爾, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 宣佈 Bitlayer (BTR) 現貨交易強勢進駐創新區。 BTR/USDT 存款將於 2025 年 8 月 27 日 04:00 (UTC) 開始，現貨交易將於 2025 年 8 月 27 日 11:00 (UTC) 開始，提現功能則於 2025 年 8 月 28 日12:00 (UTC) 啟用。 除現貨交易外，Bitget 亦將推出獨家的 Launchpool 獎勵活動。

Launchpool 活動將提供總計 2,756,000 枚 BTR 的獎勵。 2025 年 8 月 27 日 11:00 至 8 月 30 日11:00 (UTC) 活動期間，合資格用戶質押 BGB 或 BTR 代幣即可參與。 在 BGB 池中，用戶可質押 5 至 50,000 枚 BGB (最高限額依 VIP 等級而定），以爭取機會瓜分 2,466,000 枚 BTR 代幣的獎勵。 在 BTR 池中，用戶可質押 20 至 20,000 枚 BTR，以分享 290,000 枚 BTR 獎勵中的一部分。

Bitlayer 正在推動首個 BitVM 實施方案。 Bitlayer 結合出色安全性及閃電般快速的智能合約引擎，釋放比特幣 DeFi（去中心化金融）的所有潛力。

Bitlayer 以比特幣原生安全架構為基礎，現正構建一個信任最小化的 BitVM 橋接、收益型資產 YBTC，以及一個高通量的比特幣 Rollup，為比特幣帶來真正的實用性、速度和可組合性，並建立比特幣生態體系的一個完整 DeFi 基礎設施。

Bitget 繼續擴展其產品組合，致力於發展成頂尖加密貨幣交易平台。 該交易所以創新解決方案而聞名，協助用戶於安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生態體系中探索加密領域。 現時平台已支援逾 800 種加密貨幣交易組合，並計劃將交易範圍擴充至超過 900 個組合，為用戶連接比特幣、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生態系統。 Bitlayer 加入 Bitget 的產品組合，標誌著通過擁抱比特幣原生 DeFi 創新而擴展其生態體系所邁出的重要一步，釋放安全的智能合約、高通量 Rollup 和收益資型產的潛力，使比特幣網絡的速度、實用性和可組合性更上一層樓。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

