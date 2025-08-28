Investeringsforeningen BankInvest – prospektopdatering

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Der er fore­taget følgende opdateringer i prospektet:

Indsættelse af tekst vedr. markedsføring mv. uden for Danmark og indsættelse af tekst om at oplysningerne i prospektet ikke kan betragtes som rådgivning.

Indsættelse af afdelingerne Europæiske Forsvar og Fremsyn KL og Europæiske Forsvar og Fremsyn Akk. KL, hvorved afdelingernes tegningsprospekt erstattes.

Tekst under Almen Bolig er blevet opdateret uden materiel betydning, og investeringshorisonten er korrigeret.

For afdelingerne Bæredygtige Klimaobligationer KL og Bæredygtige Klimaobligationer Akk KL er der ændret i en række investeringsrestriktioner blandt andet som følge af, at afdelingerne ikke længere er Svanemærket.

Prospektets bilag vedr. bæredygtighedsrelaterede oplysninger er endvidere blevet opdateret.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør

